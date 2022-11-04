習近平會蕭茲：中德應抵制陣營對抗照顧核心利益

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（中央社記者邱國強北京4日電）中國國家主席習近平今天會見德國總理蕭茲時說，中德應相互尊重，照顧彼此核心利益，抵制陣營對抗等因素干擾；蕭茲則說，德方反對與中國脫鈎，願就雙方立場不一致的問題交換意見。

據新華社報導，習近平、蕭茲（Olaf Scholz）會見時還就烏克蘭危機交換意見。但報導卻未提到蕭茲的看法，只提到習近平表示「核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機」等立場。

根據報導，習近平14日上午在北京人民大會堂會見蕭茲時意有所指地說，「政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護」。並指他很欣賞德國前總理施密特的一個觀點，「政治家應以寧靜接受那些不能改變的，以勇氣改變那些能改變的，用智慧分清其中的區別」。

習近平又說，「中德應相互尊重，照顧彼此核心利益，堅持對話協商」，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾。雙方要始終從「戰略高度」把握兩國關係大方向，以建設性態度追求最大公約數，以開放心態促進務實合作，既不自我設限，也不好高騖遠，為兩國關係長期穩定發展創造條件。

他提到，中國對德政策保持「高度穩定性連貫性」，希望德方也奉行「積極對華政策」，實現兩國互利共贏。

習近平說，今年是中德建交50週年。50年歷程表明，只要秉持「相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏」原則，兩國關係的「大方向就不會偏，步子也會走得很穩」。

他強調，中方願與德方、歐方繼續深化航空合作，並就COVID-19防治開展交流合作，圍繞綠色發展、生態環保等課題加強交流互鑑，推動人文交流。希望德方與中方一道「抵制保護主義」，讓兩國合作成果更好惠及兩國民眾。

習近平針對烏克蘭問題則說，中方支持德方、歐方為「勸和促談」發揮重要作用。當前國際社會應共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，並呼籲有關各方保持理性和克制，盡快開展直接接觸，為重啟談判創造條件；並共同反對使用或威脅使用核武器，倡導「核武器用不得、核戰爭打不得」，防止亞歐大陸出現核危機。

他又說，中德應共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，防止國際能源、糧食、金融等合作受烏克蘭危機干擾，損害全球經濟復甦特別是開發中國家經濟財政穩定；共同為危機地區的平民過冬紓困，改善人道主義狀況，防止出現更大規模人道主義危機。

新華社報導稱，蕭茲表示，當前國際形勢複雜嚴峻，歐洲大陸也面臨前所未有的新挑戰。德方希望與中方保持溝通協調，更好維護地區和世界的和平與安全。

他說，中國是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方「堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對脫鈎」。願與中方繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互赴對方開展投資合作。

蕭茲強調，德方也願與中方就「雙方立場不一致的問題」交換意見，增進了解和互信，努力穩定、鞏固和發展德中關係。而世界需要一個多極化的格局，新興國家的作用和影響值得重視，德方「反對搞陣營對抗」，政治家有必要為此負起責任。德方願為推動歐中關係發展發揮應有作用。（編輯：楊昇儒）1111104