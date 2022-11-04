德國總理蕭茲抵北京晤習近平 盼加強經濟關係

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（中央社北京4日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天首度訪問北京會晤中國國家主席習近平，盼兩國經濟合作進一步發展；習近平也說，蕭茲來訪，有利於下階段中德關係發展。

綜合路透社和法新社報導，蕭茲與商界領袖代表團上午抵達北京，成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來，首位造訪中國的七大工業國集團（G7）領袖。

路透社隨團記者表示，蕭茲和整個代表團在飛機落地時接受了COVID-19篩檢，中國醫務人員穿著防護裝進入機艙採檢。

中國嚴格的清零政策，以及與西方國家日益緊張的關係，使得西方國家領袖難以訪問中國，習近平近期也才剛剛恢復出訪行程。

蕭茲抵達北京不久後，在北京人民大會堂會晤習近平。蕭茲說，他正尋求兩國經濟合作「進一步發展」，同時承認雙方在某些領域存在不同觀點。

德國政府消息人士說，蕭茲提到：「我們能夠在這裡就所有問題進行交流是好事，包括觀點互異的問題，這就是交流的目的。」

德國政府消息人士告訴法新社隨團記者，蕭茲告訴習近平：「我們也想討論如何進一步發展在其他議題上的經濟合作，包括氣候變遷、糧食安全、負債國家等。」

中國中央電視台報導，習近平說，相信蕭茲來訪，將「增進彼此了解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展制定健全計畫」。

政府消息人士還表示，蕭茲除了會晤習近平和即將卸任的國務院總理李克強，預料也可能提出有爭議的議題，例如台灣和人權，以及德國企業進入中國市場時面臨的困難。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111104