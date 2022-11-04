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習近平會蕭茲：相互尊重 中德關係大方向就不偏

2022/11/4 13:05（11/4 13:58 更新）
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德國總理蕭茲（左）4日會見中國國家主席習近平（右）。（路透社）
德國總理蕭茲（左）4日會見中國國家主席習近平（右）。（路透社）
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（中央社記者邱國強北京4日電）德國總理蕭茲今天上午抵達北京，隨即會見中國國家主席習近平。央視報導，習近平向蕭茲說，中德建交50年表明，只要秉持相互尊重、求同存異原則，兩國關係「大方向就不會偏」。

央視新聞客戶端率先報導蕭茲（Olaf Scholz）與習近平會面的部分內容，但沒有提到蕭茲的表達內容。

根據報導，習近平向蕭茲說，當前國際形勢複雜多變。中德作為「有影響力的大國」，在變局、亂局中更應攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。相信蕭茲訪中將增進中德雙方了解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展做好謀劃。

習近平提到，今年恰逢中德建交50周年。50載歷程表明，只要秉持「相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏」原則，兩國關係的「大方向就不會偏，步子也會走得很穩」。

蕭茲上午率領12名德國企業高層組成的代表團訪問中國，除會見習近平外，還將與中國國務院總理李克強舉行會談。但一行人僅在北京停留數小時，預定晚間即離開北京返國。

由於蕭茲是COVID-19疫情爆發近3年以來，也是習近平就任第3任中共總書記以來首名訪中的歐洲國家領導人，使他的到訪受到中方重視，官媒造勢不斷，蕭茲臨行前接受德媒訪問的內容更被大篇幅報導。（編輯：陳沛冰）1111104

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