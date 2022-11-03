德總理蕭茲4日晤習近平 將關注台海局勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

德國總理蕭茲4日將在企業代表的陪同下首度造訪北京。（圖取自facebook.com/olafscholz）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林3日專電）德國總理蕭茲明天將在企業代表的陪同下首度造訪北京，成為20大後首位訪中的西方領導人，他在會晤習近平時將討論俄國入侵烏克蘭、貿易、新疆等議題，其中台海局勢將是雙方會談的重點。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日將率福斯汽車（Volkswagen）、西門子（Siemens）、巴斯夫（BASF）、愛迪達（Adidas）等德國企業主訪問中國，會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強。

這是去年12月上任的蕭茲首度訪問中國，也是疫情爆發近3年來及中共20大落幕後，首位訪問中國的西方領導人，受到高度矚目。

蕭茲今天在「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）撰文表示，距上次德國總理訪問北京已3年，世界因疫情和戰爭發生根本改變，如今總算能在北京與中國領導人直接對話，他將坦誠相對，不會避開爭議。

首次以總理身份訪問北京的蕭茲，出訪前首先分析對中國政治的看法，指出甫落幕的20大清楚表明中共將更擁護馬列主義，把國家安全和共黨體制穩定劃上等號，追求國家自主，「當中國改變，我們與中國交往的方式也要調整」。

俄羅斯入侵烏克蘭顛覆國際秩序，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）甚至威脅動用核武，踩到全人類的紅線，蕭茲提醒中國身為聯合國安理會常任主席國，負起責任向莫斯科表達捍衛聯合國憲章和原則的重要性。

中國已連續6年位居德國最大貿易夥伴，雙邊經貿關係密切，蕭茲強調他反對「脫鉤」，但認真看待中國推動科技自主、減少對國外依賴的「雙循環」政策。

因此，德國計畫分散市場，調整原料、稀土和特定未來科技的供應鏈，避免對中國形成危險的單方面依賴。

日前德國批准中國遠洋運輸公司（COSCO）入股漢堡港碼頭，引發國內外反彈聲浪，認為此舉將帶來國安風險。對此蕭茲回應說，中遠入股的條件是漢堡市仍完全掌握碼頭經營，不至於造成依賴的風險，歐盟和德國的立場是多角化經營和強化韌性，拒絕保護主義。

蕭茲延續前幾任德國總理的傳統，率企業代表訪問北京，貿易無疑是此行的重點，蕭茲批評中國限制外商進入，對智慧財產權和司法的保障不足，雙邊關係離互惠的目標還「太遠」。

此外，蕭茲強調，與習近平見面時將討論爭議性議題，包括對公民和政治權利及新疆等少數民族人權的尊重。

蕭茲並對台海緊張局勢表示「不安」，指出唯有在和平和雙方都同意的前提下才能改變現狀，也是德國和美國等國「一中政策」的一部分。

針對外界批評他在20大後訪北京，讓中國分化歐洲有可趁之機，蕭茲強調行前已與歐美盟邦協調，不會代表整個歐洲發言，「德國的中國政策唯有融入歐洲共同對中戰略才會成功」。

中國近年的戰狼外交和獨裁傾向，讓歐洲與中國的距離愈拉愈遠，德國輿論普遍認為與中國來往時，必須避免重蹈對俄關係犯下的錯誤。

蕭茲引述歐盟2019年公布的中國政策展望文件，定義歐洲與中國的關係是「夥伴、競爭者和對手」，其中對手指的是獨裁中國與民主歐洲在政體的敵對關係。

他強調，「毫無疑問，過去幾年競爭和對手的成分已經增加」。

一名德國政府高層在行前簡報時表示，德國對台海穩定「非常憂心」，台灣將是蕭茲與習近平會談的重點。

此外，德國支持建立在規則的多邊國際秩序，反對霸權支配鄰國和南海的緊張局勢也是雙方會談的主題。（編輯：韋樞）1111103