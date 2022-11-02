德總理首度訪北京 朝野籲對中國明確表態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林2日專電）去年底上任的德國總理蕭茲即將出訪北京，德國朝野呼籲他在人權、台灣和公平競爭等議題，向中國領導人明確表達立場。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）即將在4日率多位企業代表訪問北京，會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強。

這是去年12月上任的蕭茲首度訪問中國，也是疫情爆發2年多來及中共20大落幕後，首位訪問中國的西方領導人，受到高度矚目。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）1日在烏茲別克表示，由於中國的政治體制在過去幾年發生巨大的改變，對中政策有必要調整，德國正擬定新的中國戰略。

她期待蕭茲向中國領導人明確表達公平的競爭條件、人權和對國際法的尊重是雙方合作的基礎。

同屬執政聯盟的自民黨（FDP）秘書長基爾-薩萊（Bijan Djir-Sarai）批評，蕭茲在20大結束沒多久就出訪北京，時間點「非常不幸」。

他強調，過去德國在對俄關係犯了錯誤，現在不該重蹈覆徹，尤其是人權和台灣問題，蕭茲應該明白向中國領導人表態。

蕭茲僅在北京停留12小時，據德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）的行前簡報，蕭茲預計與中國領導人討論獨裁傾向、少數民族處境、俄羅斯入侵烏克蘭、東亞地區緊張局勢等議題。（編輯：馮昭）1111102