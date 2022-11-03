德國總理蕭茲：訪北京不會忽視中國爭議
2022/11/3 01:52（11/3 08:16 更新）
德國總理蕭茲將在企業代表團陪同下造訪中國北京，他2日承諾此次訪問不會忽視中國的爭議。（路透社）
（中央社柏林2日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本週將在企業代表團陪同下造訪中國北京，招致一連串批評。蕭茲今天承諾，他此次訪問不會忽視中國的「爭議」。
法新社報導，蕭茲在德國法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）撰文寫道：「在符合我們雙方利益的情況下，我們會尋求合作。我們不會忽視爭議。」
此外，蕭茲也列舉他將提到的「艱難議題」，包括「尊重公民自由，新疆少數民族的權利，以及自由公平的世界貿易」。
蕭茲這次訪中引發反彈，甚至進他自己的盟友都擔心，德國恐嚴重依賴日益專制的北京當局。歐洲聯盟（EU）國家憂心，蕭茲這次單打獨鬥訪中將尋求自身國家利益。
但蕭茲試圖淡化這些擔憂。他強調，自己不會代表整個歐盟發言，德國外交政策只有身為歐洲共同對中戰略的一部分「才會成功」。（譯者：陳正健）1111103
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