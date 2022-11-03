德國總理訪問北京 羅冠聰籲德在立場上要有表明

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將訪問北京，香港政治運動家羅冠聰今天說，這樣的作法招致一連串批評，認為不應跟北京高層見面，在立場上要有所表明。

德國總理蕭茲在這週訪問北京，成為第一個在20大後訪問中國的西方國家領袖。

羅冠聰今天在「奧斯陸自由論壇」上指出，蕭茲訪問中國，在國際社會與德國內部招致一連串批評，「更直接的做法是不要跟北京高層見面了」，要直接抵制、在立場上要有所表明。

流亡德國的香港政治運動家鄺頌晴表示，不明白為什麼德國會成為中共總書記習近平延任後第一個訪問中國的西方國家，認為這無法體現德國在歐盟的地位。

鄺頌晴並提及，德國準備將漢堡港口賣給中資，以及考慮把一家德國半導體製造商賣給中國，在德國朝野反對之下，德國政府還要行事，她認為很有問題，並反問「德國怎麼看其在國際社會上的角色？」

此前，中國向德國漢堡港取得其中一處碼頭持股引起西方關切。此外，根據德媒報導，德國政府計劃批准中國公司收購德國半導體公司的晶片工廠。（編輯：吳柏緯）1111103