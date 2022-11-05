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蔡其昌太太當分身掃街 盧秀燕家人背後給祝福

2022/11/5 12:09（11/5 13:21 更新）
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選戰進入倒數階段，民進黨台中市長參選人蔡其昌妻子黃玉廷（右3）5日擔任蔡其昌分身，在無黨籍立委黃國書（前左2）、民進黨市議員江肇國（後左1）等人陪同下，前往建國市場向攤販及鄉親拜票。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月5日
選戰進入倒數階段，民進黨台中市長參選人蔡其昌妻子黃玉廷（右3）5日擔任蔡其昌分身，在無黨籍立委黃國書（前左2）、民進黨市議員江肇國（後左1）等人陪同下，前往建國市場向攤販及鄉親拜票。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌的太太黃玉廷，今天擔任蔡其昌分身，前往建國市場掃街拜票。爭取連任的台中市長盧秀燕則說，家人不參與政治，在背後默默祝福。

選戰倒數21天，蔡其昌已經舉辦過700場座談會，也跑遍台中市625里，他號召所有綠營立委、前立委洪慈庸、陳柏惟擔任自己的分身，深入大街小巷向市民朋友拜託。

蔡其昌的太太黃玉廷今天露面，在無黨籍立委黃國書、民進黨籍市議員江肇國、鄭功進以及市議員參選人何昆霖、陳雅惠陪同下，前往建國市場向攤販及鄉親拜票，希望當蔡其昌的分身，最後關頭一起贏回台中。

黃玉廷表示，自己的阿公阿嬤是建國市場攤商，從小就在建國市場長大，每次到這就有回阿嬤家的感覺，近來她感受到蔡其昌的疲勞與壓力，每天都忙到凌晨2、3時才入睡，晚上說夢話都是演講內容，因此這次回到最熟悉的地方，她要當先生的分身，代表蔡其昌跟鄉親懇託。

盧秀燕今天出席國民黨籍市議員吳瓊華聯合競選總部成立大會，她接受媒體聯訪，有關家人是否會上場助陣，盧秀燕表示，家人都不參與政治、不干預政治，她就是一個人，家人會默默關心、祝福她。（編輯：郭諭儒）1111105

爭取連任的台中市長盧秀燕（左3）5日出席國民黨市議員吳瓊華（右3）聯合競選總部成立大會，盧秀燕表示，家人都不參與政治、不干預政治，家人會默默關心、祝福她。右2為國民黨立委江啟臣。中央社記者趙麗妍攝 111年11月5日
爭取連任的台中市長盧秀燕（左3）5日出席國民黨市議員吳瓊華（右3）聯合競選總部成立大會，盧秀燕表示，家人都不參與政治、不干預政治，家人會默默關心、祝福她。右2為國民黨立委江啟臣。中央社記者趙麗妍攝 111年11月5日
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