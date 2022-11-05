辯論會提問人名單遭質疑 陳其邁：尊重選委會安排

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「散步岡山、散步愛—愛心健走活動」5日上午於岡山壽天宮周邊舉行，親子攜手運動闖關同樂，高雄市長陳其邁（中）也到場，為民眾加油打氣。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月5日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄5日電）高雄公辦政見發表會提問人名單遭質疑1/4是市長陳其邁人馬，他今天回應，選委會是獨立機關尊重安排；國民黨參選人柯志恩認為，不少提問者具政黨色彩，令人質疑。

高雄12日將舉辦市長公辦政見發表會，但遭質疑提問人名單有「1/4是陳其邁的人」。高雄市長陳其邁今天上午前往岡山壽天宮參加健走活動，接受媒體聯訪簡單回應，選委會是獨立機關，尊重選委會的安排。

陳其邁競選總部發言人高閔琳表示，高市選委會10月6日已邀集4名市長參選人召開協商會議，大家對於這份提問人名單都沒提出任何異議。甚至柯志恩看過名單順序也勾選同意，但卻在現在提出質疑，這樣出爾反爾其實是缺乏誠信，且不尊重行政程序，嚴重缺乏競選市長的高度。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天也連跑多個助選行程，上午接連到阿蓮、鳳山、大樹、苓雅區為市議員參選人李亞築、李雅靜、吳利成、黃紹庭站台，下午再為童燕珍、黃香菽助選。

柯志恩在黃紹庭競選總部成立現場接受媒體聯訪指出，選務工作應秉持透明、公平、公開、獨立機關的原則，但目前提出來的提問者中有不少具有政黨色彩，且與陳其邁有關，「這是我們比較質疑的」。她強調還是會繼續參加辯論會，「這是身為一個候選人的態度」。

對此，高雄市選舉委員會先前說明，鄭宇翔、曾伊儷、柯志恩、陳其邁4名市長參選人登記時，皆勾選參與辯論，10月6日已邀集參選人代表進行協商，並於會中說明辦理方式及相關規定，預定於11月12日下午2時，以辯論方式辦理公辦電視政見發表會（辯論方式）；會秉持公正立場，辦好選務。

選委會說明，辯論會發問人名單，歷次均是學界、專家、社團代表、公益團體等代表，這次32人名單，在協商會議中已提供4名參選人及代表確認，請各陣營攜回排列序位再交回，選委會再依序位總合最低者，依序徵詢其是否同意擔任發問人後產生。（編輯：郭諭儒）1111105

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）5日出席高雄市議員參選人黃紹庭競選總部成立大會，為黃紹庭（中）站台助選。中央社記者曾以寧攝 111年11月5日