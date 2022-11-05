嘉市長選舉延後 李俊俋籲勿政治操作

中選會公告嘉義市長重行選舉，國民黨立委賴士葆日前要求如期投票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋（圖）5日對此表示，延期是選委會基於作業時間、公告時間、場地、人力考量所訂定，不可能短時間完成，不要凡事皆以政治思考、牽拖中選會。（李俊俋競總提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月5日

（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）中選會公告嘉義市長重行選舉，民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天指出，國民黨團主張選舉如期舉行，是政治化操作，為難嘉義市選委會，拚連任的嘉義市長黃敏惠則批混淆視聽。

無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，4日決議嘉義市長選舉改12月18日投票，並公布相關選務時程。

國民黨立委賴士葆日前要求如期投票，李俊俋說，選舉延期是嘉義市選委會基於作業時間、公告時間、場地、人力考量所訂定，不可能短時間可以完成，不要必凡事政治思考，牽拖中選會。

李俊俋也對國民黨團總召曾銘宗提到延期耗費人力物力表示可笑，回顧過去2年，最喜歡發起罷免的就是國民黨，如今因為一件憾事依法延後卻被國民黨大肆操作，根本是台灣民主選舉最壞的榜樣。

黃敏惠曾表示這是一場「基層對高層，全黨打一人」的選戰。李俊俋回應到，自己以一個嘉義市民的身分，與執政13年且擁有執政優勢的現任市長競選，「從各個面向來看的確都是身為基層的我對高層沒錯」。李俊俋還表示，說民進黨全黨打一人，那身為國民黨副主席的黃敏惠要不要自問國民黨的人都跑去哪裡了。

拚連任的嘉義市長黃敏惠競選總部發新聞稿指出，市長、市議員選舉主管機關為中央選舉委員會，有關延後選舉是中央選舉委員會的決定，所有的停止選舉以及後續選舉訊息也皆由中選會公告，嘉義市選委會也依中選會決議辦理，現在說為難市選委會，根本是抹黑也是混淆視聽。

黃敏惠競選總部強調，市長選舉不管是如期舉行還是延期辦理，尋求連任者一定要接受檢驗。嘉義市的進步與繁榮是市府團隊與所有市民共有努力而來，市民也在各項評比中給予市府熱情的反饋與鼓勵，這就是團隊繼續往前的動力。（編輯：郭諭儒）1111105