王惠美動土典禮提中央補助 黃秀芳謝還公道

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（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天說，國民黨主席朱立倫輔選彰化縣長王惠美曾說「彰化沒有中央支持」，選舉不能選到沒是非，王惠美出席動土典禮提到中央補助，感謝還她公道。

黃秀芳今天前往埤頭鄉掃街拜票，並出席芳苑鄉長參選人洪松林競選總部成立大會，黃秀芳為洪松林站台指出，很多人說她是區域立委，對地方不熟，其實她27年前當台灣省議員周清玉助理時，當時就已全縣「走透透」做服務，芳苑鄉就來好多次，也有許多老朋友。

黃秀芳表示，芳苑鄉、大城鄉位處彰化縣西南角，可說是最偏遠地方，今天來到這邊，風很大，好像回到家鄉線西鄉的感覺，她也要告訴鄉親，芳苑人「很硬氣」，為讓芳苑鄉建設越來越好，她會承擔這個責任，與鄉長配合，讓在地農業、觀光行銷做得更好。

黃秀芳說，芳苑鄉的芳苑燈塔前陣子成為熱門話題，在地也有珍貴的「海牛」文化，這些都是芳苑人的寶貝，今天風這麼大，雖然吹亂頭髮，但這些風也是無形資產，發展綠能風力發電、離岸風場，明年將開始併網發電，將為地方帶來綠能稅收。

黃秀芳也指出，人口老化是中央重視議題，她在立法院爭取中央補助的埤頭鄉綜合式長照服務大樓工程昨天動土，但朱立倫日前為王惠美輔選時竟說「彰化沒有中央支持」，但王惠美昨天動土典禮就提到中央補助，感謝王惠美還給黃秀芳一個公道。

黃秀芳指出，選舉不能選到沒有是非，中央光是補助縣內長照大樓就花了新台幣數十億元，更別說彰化市大埔截水溝堤岸拓寬工程也有中央補助款，她要請鄉親告訴王惠美，請王惠美向朱立倫澄清，也感謝王惠美終於看到中央對彰化縣民的用心照顧。（編輯：謝雅竹）1111105