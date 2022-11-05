劉櫂豪要打造台東好萊塢 饒慶鈴反問錢在哪

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天提出推動影視產業，打造台東好萊塢政見；對此，國民黨尋求連任的台東縣長饒慶鈴反問「人在哪？錢在哪？」

劉櫂豪今天下午邀請導演林正盛、台東大學教授、紀錄片導演蔡政良深度對談，打造台東為好萊塢，培育人才，拍出台東故事成為光榮台東人。

劉櫂豪說，他當選新台東縣政府要推動影視產業，善用台東得天獨厚的文化與自然環境，成立影視基地，推動台東影視產業支持計畫設立基金及單一窗口，提供獎勵條件、人才培訓資源以優惠條件吸引影視產業在地創作，以定期營隊培育在地影視人才，吸引國內外影視劇組到台東拍片，讓影視創意產業成為台東的旗艦產業之一。

他說，電影與紀錄片是能讓大家去認識故鄉，帶動文化深耕，創造產業發展的公共題材。從台北看，台東很遙遠，但從南島、太平洋和太陽來看，台東是最靠近的地方，有繽紛色彩多元的發展；台東有優美自然景觀，豐富多元文化，以及獨特的人文魅力，可以透過電影紀錄，扎根台東文化認同，建立台東人自信心。

林正盛說，初次認識劉櫂豪時，對於劉櫂豪關心電影，很多經典電影都如數家珍。台東有多元豐富的族群，包含原住民族、客家、閩南和榮民等等，有拍攝紀錄片的優勢，而鼓勵年輕人，回到生活的部落家鄉，去記錄在地的故事，讓台東被世界看見，這是一件文化扎根的政策，非常支持劉櫂豪所提出的電影產業政策。

林正盛以名言「我在哪裡，世界中心就在哪裡」，強調在台東發展影視，對台東人認同的意義，拍出台東的故事，就能讓台東成為核心。

蔡政良說，這幾年在台東教書，帶領學生拍攝紀錄片，有一名在美國就讀一流影視學校的學生，因為台東獨特文化，特別來學習，台東不乏故事題材，有待發掘與深耕，也希望能夠把台東的故事，可以讓世界看見。衷心期待很重視的影視文化的劉櫂豪當選，讓需要長時間培養、累積的文化政見能夠落實在台東縣。

饒慶鈴透過新聞稿回應，她想問「什麼是台東好萊塢？蓋一個片場？一年拍幾部片？如何行銷？如何維持片場營運？人在哪裡？錢在哪裡？」用講很簡單，光說不練，套一句導演的話「拍，就對了」。

饒慶鈴認為，應該思考台東本身的條件、找到目前適合台東發展的項目作為政策制定的方向。畢竟影視產業是很燒錢的事業，也有一定高度的製作門檻。不僅包含八大藝術、還需要高科技的支持、配合廣宣行銷等各行專業，更需要龐大的資金，加上運氣，才有可能製作出叫好又叫座的作品。

饒慶鈴舉例，怪獸電力公司上映前遇到911恐怖攻擊事件，如何行銷；卡麥隆（James Cameron）拍攝鐵達尼號時燒錢倒了2間製片廠，製片人如何處理。

饒慶鈴說，在台灣，無論中央或地方，無不希望可以制定出好的產業政策，鼓勵有熱情有才華的影視工作者創作。至於台東的影視產業是否要以好萊塢為終極目標，應該多加考慮。台灣從來不是好萊塢，但是台灣也可以創作出好作品。（編輯：郭諭儒）1111105