王育敏拉攏無黨籍參選人 翁章梁團結黨內力量

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國民黨嘉義縣長參選人王育敏（左）5日參加爭取連任的無黨籍朴子市長吳品叡競選總部成立大會，盼拉攏在野勢力。右為前民進黨立委林國慶。（王育敏提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月5日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏與爭取連任的嘉義縣長翁章梁，今天都跑了3場競選總部成立大會，王育敏拉攏無黨籍參選人，翁章梁為民進黨同志站台團結黨內力量。

王育敏先後至新港鄉、朴子市、東石鄉為無黨籍的參選人站台。其中朴子市長選情激烈，無黨籍吳品叡尋求連任充滿挑戰，除王育敏到場加油，前立委林國慶、前嘉義縣長李雅景都到場。

王育敏接受媒體聯訪表示，她相當肯定吳品叡4年來的表現，不僅年輕也很用心，今天特別參加競選總部成立大會給吳品叡肯定與支持，也要懇託朴子鄉親支持1號王育敏，一起打拚改變嘉義。

林國慶表示，自己無黨無派，力挺值得託付的吳品叡與王育敏，呼籲大家一起打破「明文規定」。李雅景則保證吳品叡會是歷任以來，最認真、最有能力的參選人，同時也公開祝福王育敏能高票當選。

翁章梁今天也跑了3場競總成立大會，為同黨議員參選人林淑完、新港鄉長參選人葉孟龍、水上鄉長參選人林緗亭站台。

翁章梁在林緗亭競總成立大會致詞表示，水上連接太保、中埔，更與嘉義市、台南市相連，地理位置重要，水上與中埔產業園區完成後，將增加數千個就業機會，帶動水上進一步發展，他與林緗亭都當選將為水上帶來更多建設。

民進黨立委陳明文、蔡易餘也出席林緗亭競總成立大會；陳明文說，他是看著林緗亭長大的，她當2屆的嘉義縣議員，表現非常優秀，所以鼓勵她參選鄉長，一定為水上帶來不同風貌。

蔡易餘則說，林緗亭的名聲響亮，外縣市的人都知道，可見她服務是一流，處事獲得多方肯定。請水上鄉親把鄉長這一票投1號、縣長投2號，林緗亭、翁章梁攜手當選，水上會更好。（編輯：謝雅竹）1111105