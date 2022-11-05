盧秀燕談婦幼政見 囤房稅收補助青年婦幼照護

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）爭取連任的台中市長盧秀燕今天談到婦幼政見，除上任後親子館、公托倍增，生育津貼增加，未來部分的囤房稅收，將補助青年及婦幼照護上，落實居住正義。

選戰倒數，盧秀燕今天行程滿檔，她出席多名市議員參選人競選總部成立大會。盧秀燕在國民黨市議員吳瓊華競選總部成立大會，會前接受媒體訪問，有關她的婦幼政見為何。

盧秀燕表示，台中市是全國第二大都市，在她上任前，台中市照顧婦幼的措施相對少，全台中29區的公托只有5座，在她努力下，現在台中市的第28座公托已經開幕啟用，將邁向打造35座公托打拚。

盧秀燕提到，親子館在她上任前，全台中市只有4座，現在已經做到12座開幕營運。公幼的部分，過去大約是每4年增加90班，在她的努力下，過去3年多，台中市的公幼已新增231班，無論親子館、公托公幼倍增計畫，不只倍增，有的5倍甚至6倍增，孩子們得到更好的養育環境。

盧秀燕說，台中市10年沒調整的生育津貼，目前生育一胎津貼從新台幣1萬變2萬。另外，她已宣布台中市從今年7月開始徵收囤房稅，稅收一部分會拿來補助年輕人，作為家中有0至12歲子女的租屋津貼，落實居住正義，稅收就用在青年與婦幼照護上。（編輯：郭諭儒）1111105