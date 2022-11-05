授康裕成戰旗送包粽 潘孟安輔選喊高屏一家親

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九合一選舉進入倒數階段，民進黨高雄市議員參選人康裕成（右2）5日舉辦競選總部成立大會，屏東縣長潘孟安（右）、高雄市長陳其邁（左2）現身站台。中央社記者曾以寧攝 111年11月5日

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄5日電）選戰倒數，曾任高雄市議長的民進黨籍市議員康裕成今天成立競選總部，屏東縣長潘孟安前來站台，現場授戰旗、贈送包粽，並說高屏一家親，曾與康裕成互相幫忙。

九合一大選倒數不到1個月，高雄市長陳其邁今天上午前往岡山出席健走活動後，又馬不停蹄先後趕往永安、梓官後援會成立大會，下午則是去幫同黨高雄市議員康裕成、黃文益競選總部站台輔選，行程滿檔。

康裕成曾任高雄市議會議長，今天現場民眾拿著加油棒，高喊「康裕成凍蒜、議會過半」等口號。勞動部長許銘春也前來康裕成競選總部成立大會幫忙站台，呼籲鄉親繼續支持康裕成，讓民進黨有機會重回議長寶座，隨後趕往其他助選行程。

潘孟安也授戰旗、贈送包粽給康裕成。潘孟安說，高雄屏東一家親，自己當初在屏東當議員，與在高雄的康裕成常常互相幫忙、一起打拚；高雄4年前遇到亂流，建設受阻，是「新的不來，不知道舊的寶」，這2年高雄的進步大家看得到，除要再給陳其邁4年，議會也要過半才能讓陳其邁不會綁手綁腳。

陳其邁接著上台，為康裕成披上彩帶，並授予象徵議長的木槌手舉牌說，康裕成一路走來一直為了人民打拚，從0歲到100歲民眾，都是她問政、照顧範圍。陳其邁也細數自己上任後招商引資、整治中油高煉廠土地、吸引台積電落地等多項政績，呼籲高雄市民「進步不走回頭路，再拚4年高雄起飛」。

康裕成表示，從台北搬到高雄30多年，現在高雄已經不一樣了，並細數近年鐵路地下化、綠色廊帶、輕軌捷運等建設。她說，這些過程，是議員和市長同心辛苦、努力，也是高雄人不認輸，把重工業城市變成高科技城市的成果，呼籲要讓民進黨議員全壘打、讓陳其邁好做事。（編輯：謝雅竹）1111105

選戰倒數，曾任高雄市議長的民進黨籍市議員康裕成（左3）拚連任，5日成立競選總部，高雄市長陳其邁（左2）出席力挺，並授予象徵議長槌的手牌，籲請民眾支持。中央社記者曾以寧攝 111年11月5日