蔡其昌豐原菜市場掃街 允當選後推更好採買環境

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前左3）6日一早前往豐原區第一市場掃街拜票，沿途受到民眾熱情回應，並有許多民眾要求合照、為蔡其昌加油。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天一早前往豐原區第一市場掃街拜票，沿途受到民眾熱情回應，他表示，未來當選市長，一定增加預算整建市場，讓攤商及市民有更好的採買環境。

蔡其昌上午在同黨籍台中市議員參選人謝志忠、廖芝晏陪同下，前往豐原區第一市場向攤商及民眾請託拜票，沿途受到民眾熱烈支持，「凍蒜」聲不斷，也有許多民眾熱情要求合照、為蔡其昌加油，高喊年底一定要翻轉台中。

蔡其昌表示，今天到豐原市場，已經是他第50次到市場拜票，不論是早市、黃昏市場、夜市，都會一步一腳印向市民朋友誠懇拜託，26日拜託大家支持會做事的蔡其昌、給蔡其昌機會為大家服務。

他說，選舉進入最後20天，將把握時間再把全台中市的早市、黃昏市場、夜市都掃過一輪，要用最大的誠意，繼續向台中市民拜託，做伙贏回進步台中。

蔡其昌並承諾，未來若當選市長，一定會增加預算整建傳統市場的環境，讓攤商有更好做生意的環境，市民也能有更舒適、更安全的採買環境，也可以提升大家到傳統市場採買的意願，促進經濟發展。

他重申參選政見，主張長者健保補助只多不少、敬老愛心卡擴大使用、額度更多，4年內興建8000戶的社會住宅、對於豐原許多重大建設也要加速推動，整建舊縣府、舊議會及縣長官邸，讓豐原不再擔心被邊緣化的問題。

謝志忠、廖芝晏分別表示，今天陪同蔡其昌到豐原市場拜票，懇託鄉親26日支持有能力、會做事的2號蔡其昌，議員支持4號廖芝晏、6號謝志忠，2、4、6就是翻轉台中及建設豐原的代號。（編輯：戴光育）1111106