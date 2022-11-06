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陳其邁10日起請假投入選戰 正面評價陳時中辯論表現

2022/11/6 12:05（11/6 13:31 更新）
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高雄市長陳其邁（左3）6日沒有安排市政行程，但競選行程滿檔，上午到阿蓮區參加後援會成立，他表示，將於10日開始請假全力投入選戰、爭取選民支持。中央社記者曾以寧攝 111年11月6日
高雄市長陳其邁（左3）6日沒有安排市政行程，但競選行程滿檔，上午到阿蓮區參加後援會成立，他表示，將於10日開始請假全力投入選戰、爭取選民支持。中央社記者曾以寧攝 111年11月6日
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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市長陳其邁今天說，將於10日開始請假全力投入選戰、爭取選民支持；對於民進黨台北市長參選人陳時中昨天電視辯論會表現，則表示在政策論述、攻守都表現得很好。

陳其邁今天沒有安排市政行程，但是競選行程滿檔，上午連續到阿蓮區、楠梓區參加後援會成立，下午到前鎮參加議員參選人吳銘賜的茶餅會，再回到競選總部參加新住民、婦女後援會成立，晚上再前往小港參加後援會成立。

陳其邁上午在阿蓮接受媒體聯訪，被問及近日有新民調出爐，對繼續維持高支持度看法。陳其邁說，「民調都參考，我們就繼續努力」，距離選舉剩下最後一點時間，為了不影響市政推動、重大政策決定，盡量縮短請假時間，但也必須掌握每一分每一秒多跟選民接觸，預計10日開始請假投入選舉。

至於請假期間安排，陳其邁說，請假時市政將由副市長代理，競選行程則由競選總部規劃；因為時間真的非常短，為了讓更多選民認識、了解和支持，站路口、宣傳車等都是必備SOP，也是台灣的選舉文化，希望掌握最後時間爭取選民支持，拜託大家在最後做理性選擇，支持陳其邁。

媒體指出，國民黨高雄市長參選人柯志恩近期頻找藍營大咖助陣，詢問陳其邁看法。陳其邁說，「這是選舉策略，我們尊重」，但民眾期待的應該是對市長熟悉、認識，了解市長是不是會做事、能不能解決高雄發展困難，並帶領高雄繼續往前衝，所以還是參選人本身的條件比較重要，「選舉動員、助選是很正常的事情，來高雄我們都歡迎」。

媒體也詢問對陳時中昨天在台北市長選舉電視辯論會表現看法。陳其邁說，陳時中在辯論政策論述、攻守都表現得很好，民眾期待的是會做事的市長，辯論畢竟還是一種選舉攻防，當然會有一些火花，但重要的是民眾還是會想要聽到，解決現在台北市問題最有效的方法有什麼。

陳其邁指出，陳時中過去擔任政務官，對重大政策非常熟悉，在政策論述上，覺得陳時中比其他兩人更有可行性、也更務實，在他的辯論表現裡，這些要點都有掌握到，也覺得陳時中昨天的表現「跟他原來的樣子比較像，跟他一貫的原則、做事情的態度一致，表現相當不錯。」（編輯：陳仁華）1111106

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