被王金平指「沒魚蝦也好」 柯志恩：努力會變大魚

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）6日與前高雄市副市長李四川（左）及爭取連任的高雄市議員林義迪（中）在大旗美地區車隊掃街。（柯志恩競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）前立法院長王金平昨天說，藍營高雄市長布局是「沒魚蝦也好」，引發議論；柯志恩今天說，王金平意思是，跟前副市長李四川相比，她像是蝦米，但經過很多時間努力後，也會變大蝦或大魚。

王金平昨天為爭取連任的國民黨高市議員黃紹庭站台時，提到高雄市前副市長李四川不願意參選高雄市長，強求不來，後來柯志恩改由上陣，「沒魚蝦也好」。

對此，柯志恩今天與李四川及高雄市議員林義迪在大旗美地區車隊掃街，並接受媒體聯訪時表示，王金平意思是說，第一人選是李四川，跟李四川相比，她是蝦米，但這個蝦米經過很多時間努力後，也會變成一隻大蝦或大魚。

柯志恩說，王金平要表述的，應該是剛開始她不被看好，但後來經過努力，也會被大家看到；李四川則說，小蝦是自己，真正的魚是柯志恩，不論口才、能力、學歷、經驗，柯志恩都比自己好，是最佳高雄市長人選。

對於前高雄市長韓國瑜曾說票投柯志恩是「買一送二」，李四川可以回高市府服務，李四川說，「韓市長把我賣掉了，不過只要對高雄好，不只買一送二，買一送很多啦」，所有對高雄市好的，都會來協助，職位不是重點。

台北市長選舉電視辯論會昨天登場，柯志恩今天說，國民黨參選人蔣萬安表現穩健，已有市長高度，如果要打分數，蔣萬安應該是最高分。

對於台北市長選舉電視辯論會，蔣萬安多次向民進黨參選人陳時中提問防疫議題，被陳時中反嗆「裝睡的人叫不醒」。柯志恩說，那是因為陳時中顯然仍沒有辦法一次講清楚，難怪蔣萬安會一直替大家詢問。

被問到最近風格變得比較直接，講話也愈來愈重，更能引起媒體關注，柯志恩說，自己講話本來就很直接、坦率，有什麼就回答什麼，沒有什麼改變。

柯志恩說，像她在廟口開講，很多綠營側翼就說她講得那麼順，是不是有讀稿機？她就會走下台，告訴大家她沒有讀稿機，結果又被說是在隱喻暗酸人；「回歸到本質，我還是非常直接、直率，沒有什麼特別改變」。（編輯：陳仁華）1111106