綠批禁學生帶媒體採訪 柯志恩駁：有申請就能入校園

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民進黨高雄市議員林智鴻（左1）、李雅慧（右2）及市議員參選人黃雍琇（右1）等人，6日與數名高雄在地高中、大學生召開記者會，批國民黨高雄市長參選人柯志恩任職淡江大學學務長期間，罔顧學生權益。（林智鴻辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）民進黨高市議員與數名學生今天召開記者會，批國民黨高雄市長參選人柯志恩在淡大任職時，禁學生找記者入校採訪，箝制言論；柯志恩說，媒體進入校園的申請規定早就有了，只要申請就能進入。

民進黨高市議員林智鴻、李雅慧及市議員參選人黃雍琇等人，今天與數名在地高中、大學生召開記者會，批柯志恩任職淡江大學學務長期間，罔顧學生權益。

高師大附中學生王晉謙說，查詢公開資料，發現淡江大學2015年6月召開的「第73次校務會議」所通過的「學生獎懲辦法」，包含要求學生「不能未經校方同意帶記者採訪」，顯然是限制學生對外表達訴求的權利。

就讀高雄醫學大學的陳昱丞說，這些條文能通過，「柯志恩作為一級主管，沒她的支持過得了嗎？」他並誇讚爭取連任的高雄市長陳其邁尊重學生意見，責成教育局聯手「高雄學生民主聯盟」舉辦「市政有學聲」論壇。

對此，柯志恩今天上午與前高雄市副市長李四川及高雄市議員林義迪在大旗美地區車隊掃街，並接受媒體聯訪時表示，媒體要到學校採訪，要先告知校方，「你可以直接帶著攝影機到學生宿舍或任何地方嗎？」

柯志恩說，為了維護校園安全，通常媒體要進入校園，須經過告知或申請，但只要經過申請或告知，媒體都可以進去，且這項規定是在民國86年時淡江校規裡就有，最重要的是，主責的單位是總務處。

柯志恩強調，這項規定是為了維護校園安全，只要經過申請就可以進入，也包括參與活動，「所以沒有什麼學務長修法，我不曉得這是從哪來的，那是總務處維護校園安全，對出入人員有一些規範」，不清楚綠營批評緣由何在。（編輯：陳仁華）1111106