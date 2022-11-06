土庫短兵相接 劉建國合體蘇治芬、張麗善提願景

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雲林縣長選戰進入白熱化，國、民2黨參選人6日在土庫鎮短兵相接，民進黨參選人劉建國（前排左6）合體立委蘇治芬（前排左5）掃街拜票。（劉建國提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月6日

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（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）雲林縣長選戰進入白熱化，國、民2黨參選人今天在土庫鎮短兵相接，民進黨參選人劉建國合體立委蘇治芬掃街；爭取連任的縣長張麗善，在土庫順天宮前向鄉親報告未來願景。

蘇治芬上午陪同劉建國與民進黨土庫鎮長參選人張榮麗等一起掃街拜票，所到之處獲得民眾熱情歡呼，高喊「當選！當選！」

蘇治芬指出，她與劉建國分進合擊為九合一選舉造勢，用中央優異的施政建設與政策，努力爭取雲林鄉親支持，距離投票日剩下不到20天，期待終結把持雲林家族政治的力量，一起為鄉親贏回雲林。

劉建國表示，團結才能迎向勝利，雲林鄉親團結在一起就能對抗黑金政治、家族政治與媚共賣台的力量，為了雲林未來，為了下一代，年底選戰一定要支持民進黨提名的候選人，一定要支持2號劉建國，替雲林爭一口氣，拚出一個機會。

張麗善則在國民黨土庫鎮長參選人陳特凱的陪同下，於土庫順天宮前舉辦「20鄉鎮願景親履巡迴」說明會，向鄉親報告土庫鎮重要建設與未來擘畫。

張麗善強調，她是土庫的女兒，土庫鄉親一直以來給她最多的溫暖及鼓勵，4年執政她對土庫都有完整的規劃，不像對手要選舉了，才急就章提出政策。

張麗善表示，上任後加強推廣土庫鎮落花生契作集團產區化，輔導水稻產業轉型，轉種旱作高粱，一方面穩定農民收入，另一方面推動品牌行銷，要打造土庫成為落花生、高粱生產重鎮。（編輯：陳仁華）1111106