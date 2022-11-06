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許淑華提南投體育政見 設發展基金、申辦國際賽

2022/11/6 19:12（11/6 21:06 更新）
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國民黨南投縣長參選人許淑華（左）6日提出南投體育政見，包含設立體育運動發展基金會、積極申辦全國級與國際級賽事、規劃全民體育運動中心等。（許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月6日
國民黨南投縣長參選人許淑華（左）6日提出南投體育政見，包含設立體育運動發展基金會、積極申辦全國級與國際級賽事、規劃全民體育運動中心等。（許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）國民黨南投縣長參選人許淑華今天提出南投體育政見，包含設立體育運動發展基金會、積極申辦全國級與國際級賽事、規劃全民體育運動中心等，盼為南投體育創造更好環境與未來。

許淑華今天下午成立體育後援會，南投縣體育會榮譽理事長潘一全、13鄉鎮市體育後援會長、46單項運動委員會主委等人到場力挺，並祝許淑華高票當選縣長，許淑華會中提出啟動南投體育布局、推動南投體育發展、帶動南投特色運動3大體育政見主軸，獲眾人肯定。

許淑華表示，有關啟動南投體育布局，將再造體育運動組織發展與功能發揮，開創南投體育運動發展新局，同時設立體育運動發展基金會，企業化體育運動產業；推動南投體育發展政見則是積極申辦全國級、國際級體育賽事，並設立全民體育運動中心提供優質場域。

有關帶動南投特色運動，許淑華表示，繼續推展運動菁英育才計畫，並善用南投縣的水域、山林，推動水域運動、高地運動等計畫，透過這些規劃，為南投體育創造更好環境與未來，也感謝今天出席的南投縣體育界人士，讓南投體育發展更加蓬勃。

許淑華也說，透過南投縣議會副議長潘一全、南投縣體育會理事長羅俞欣帶領，南投縣體育會及南投縣代表隊在全國運動會屢獲佳績，各運動項目豐碩成果有目共睹；另外，南投縣第70屆全縣運動會登場，全縣有萬名隊職員、選手參與，展現南投縣興盛的運動風氣。（編輯：謝雅竹）1111106

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