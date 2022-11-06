蔡其昌神岡造勢晚會 蔡總統：已接近黃金交叉

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前右）6日舉行神岡造勢晚會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左）站台時指出，蔡其昌的民調越來越高，已接近黃金交叉，只要拚一下就能勝選。中央社記者郝雪卿攝 111年11月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌神岡造勢晚會今天舉行，總統蔡英文站台時表示，她這屆總統大選在神岡拿下63%得票率，蔡其昌的民調越來越高，已接近黃金交叉，只要拚一下就能勝選。

蔡其昌造勢晚會前進台中市潭雅神地區，在神岡區北庄夜市舉辦，立法委員莊競程及何欣純，前立委洪慈庸、陳柏惟，潭雅神區市議員蕭隆澤、周永鴻、豐后區市議員謝志忠、王朝坤，市議員參選人廖芝晏也出席。

蔡總統9度站台力挺蔡其昌，民眾擠爆會場，主辦單位宣布現場擠進至少有5000人，民眾一見總統出場，情緒激昂，高喊加油及凍蒜，蔡總統並呼籲台中市民團結起來，集中選票，一定可以翻轉台中。

蔡總統表示，選舉剩下最後20天，特別來台中幫蔡其昌加油，最近這段時間台中市的選舉氛圍，已經越來越不一樣，蔡其昌一直拚，拚到現在民調已經拉近，只要大家齊心再拚一下，集中選票支持蔡其昌，把票投給2號蔡其昌，這張票就能決定台中未來4年命運。

蔡總統也提到，今天來到神岡，過去都是最支持民進黨的地方，2020年總統選舉她在神岡得到63%的得票率，這次大家也要一起支持蔡其昌，讓蔡其昌超過她上一次得票率，拜託大家共同為台中做出正確決定，如今已經很接近黃金交叉，只要再拚一下就能勝選。

蔡其昌因為演講接近800場，晚會上台時幾乎講到沒聲音，演講多次中斷，全場高喊「加油」，讓蔡其昌很感動，他說，明天還是會繼續跑、繼續講，有信心要為這座城市承擔、為這座城市打拚，要跟大家「作伙走、作伙贏」，大家團結一致，26日一定能夠贏回台中、重返光榮。

蔡其昌強調，他當市長不會再讓台中人「厭氣」、不會再讓台中總是評比吊車尾。他也承諾，上任後會推動國中、小營養午餐免費，4年蓋8000戶的社會住宅，減輕年輕族群的負擔，也要增加敬老愛心卡的預算，並擴大愛心卡的使用範圍，照顧老人也照顧小孩。（編輯：謝雅竹）1111106