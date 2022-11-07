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台中市長選舉公辦政見辯論會15日舉行 現場直播

2022/11/7 12:12（11/7 12:46 更新）
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台中市選舉委員會7日舉行記者會，由主委黃崇典說明第4屆市長選舉公辦電視政見發表會將於15日晚間登場，採辯論方式進行。中央社記者郝雪卿攝 111年11月7日
台中市選舉委員會7日舉行記者會，由主委黃崇典說明第4屆市長選舉公辦電視政見發表會將於15日晚間登場，採辯論方式進行。中央社記者郝雪卿攝 111年11月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會將於15日晚間舉行，台中市選委會主委黃崇典今天表示，當天將採辯論方式進行，邀請2名公正人士提問，由參選人申論、回答及結論。

九合一選舉將於26日投票，台中市選舉委員會上午召開記者會，由黃崇典說明第4屆市長暨市議員選舉參選人公辦電視政見發表會進行程序，並說明當天各投開票所會設體溫量測站，體溫超過攝氏38度者有專屬圈票處，每次投票後都會進行消毒。

對於外界關心的市長參選人政見發表會，黃崇典表示，將於15日晚上7時現場直播，並同步於台中市選委會YouTube影音平台網路直播；另於20日下午2時電視重播1次，歡迎民眾踴躍收看，以便了解各參選人政見。

至於市長政見發表會的進行程序，黃崇典指出，將採辯論方式進行，先由參選人申論10分鐘，再由提問人提問，參選人答覆時間5分鐘及結論5分鐘，提問人將邀請2名社會公正人士，1名資深媒體人及1名大學教授，這次並沒有安排交叉詰問。

針對確診者的投票問題，黃崇典說，依照現行中央規定，確診者不能進入投開票所，衛生局將派員進駐選委會指揮中心及時進行查證，如果確診者進入投票，事後經查證屬實將依規處罰，但投的選票是有效票。

根據選委會到6日的統計資料顯示，台中市長選舉人數為227萬4520人，市議員選舉人數226萬5249人，「18歲公民權」修憲複決案選舉人數228萬78人，首投族共9萬6742人。全市共設1180個投開票所，各區最多的是北屯區的192個，最少的是石岡區的11個。

黃崇典提醒，今年除地方公職人員選舉，還有18歲公民權憲法修正案公民複決進行投票，這是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，呼籲國民年滿20歲者，踴躍行使公民的權利。（編輯：卞金峰）1111107

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