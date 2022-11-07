王育敏批公器私用 翁章梁：行銷縣政是責任

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（中央社記者王承中、蔡智明台北7日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天表示，嘉義縣的公車亭通通布滿縣長翁章梁的個人廣告，而縣府花新台幣8萬元委外設計的主視覺，也被用於翁章梁的參選影片中，這根本就是公器私用，要求嘉義縣政府說清楚講明白。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣長久農業縣發展，造成競爭力不強，是全嘉義人要共同面對的問題，實在不需到台北攻擊嘉義；他現在就是調整嘉義縣體質，將嘉義縣帶往農工大縣正確方向，大步前進。所有民意調查數據顯示，鄉親支持往這方向堅定前進。

他說，縣市首長是城市行銷代言人，行銷縣政是他的責任。嘉義縣10月辦國慶焰火、全民運動會和全國農機展就是提高嘉義縣能見度，讓嘉義縣重新被認識，讓台灣、世界看見嘉義，進而關注投資。

國民黨嘉義縣長參選人王育敏、國民黨立委鄭麗文、國民黨台北市議員王鴻薇，以及國民黨桃園市長參選人張善政競選團隊發言人周羿希等人，今天在國民黨中央黨部召開「揭穿民進黨五星縣市長假面具」記者會。

王育敏指出，嘉義縣政府的行銷預算高達1907萬元，卻都被翁章梁拿來公器私用。全縣18鄉鎮的公車亭，通通都布滿翁章梁的個人廣告，數量超過1400幅，而縣政發展整合行銷費用中，也支出近10萬元購買彩妝材料道具，而花8萬元委外設計的「農工大縣正在實現」主視覺，也被拿來用於翁章梁登記參選的選舉影片中。

王育敏表示，而且嘉義縣政府廣告中翁章梁的形象照，與翁章梁個人競選的形象照幾乎一模一樣，根本就是公器私用，要求嘉義縣政府說清楚講明白。

王育敏指出，在五星縣長包裝下的事實卻是嘉義縣沒錢、競爭力墊底，人口持續流失；其中主計總處民國109年家庭收支調查所得收入者平均所得，嘉義縣是全國倒數第一，戶籍人口登記數從107年至110年，嘉義縣的衰退率是全國第二，也是全國人口老化最嚴重的縣市，縣市總體競爭力調查更是連兩年全國倒數第一。

王鴻薇也質疑，嘉義縣政府新聞行銷處的預算書非常投機，居然好幾項預算都是9萬多元，差一點就到10萬元，根本就是在規避10萬元以上須公開招標的採購法規定。（編輯：蘇志宗）1111107