綠批淡大任職時箝制言論 柯志恩陣營：刻意抹黑

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民進黨立委趙天麟（右2）、林楚茵（中）及高雄市議員林智鴻（左2）、李雅慧（右）、市議員參選人黃雍琇（左）等人7日舉行記者會，批評國民黨高雄市長參選人柯志恩在淡江大學擔任學務長期間主導修校規，箝制學生言論自由。（趙天麟辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月7日

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（中央社記者蔡孟妤、王揚宇高雄7日電）民進黨立委趙天麟等人今天批國民黨高雄市長參選人柯志恩主導修校規，箝制學生言論自由等，柯志恩競選辦公室駁斥與事實不符，綠營若非刻意抹黑，就是對大學校務運作的無知。

民進黨籍立委趙天麟、林楚茵高雄市議員林智鴻、李雅慧及市議員候選人黃雍琇上午於立法院舉行記者會表示，國民黨高雄市長參選人柯志恩任職淡江大學時，發生打壓記者在學校的採訪自由等作為。

趙天麟表示，柯志恩連日被爆出「被控將反漲學費學生趕出會議」、「支持私校學費自主」、「暴漲宿舍費24％」及「主導修戒嚴校規」等打壓學權爭議言行，但為維護關心教育形象，不惜犧牲格調，用話術掩蓋真相，完全禁不起考驗。

趙天麟說，各校「學生獎懲辦法」，不論是修法事宜或者據以處罰，完全就是學務長所掌理，還推託修法進入校務會議「沒有主導權」，完全是欺騙大眾。

媒體出身的林楚茵表示，柯志恩用「校園安全」、師生「肖像權」、「隱私權」等藉口，作為採訪要事前向校方申請的理由，但校園是開放空間，只要師生同意接受採訪，校方無權力篩選媒體，記者也不會隨意進宿舍等私領域空間，非常不齒柯志恩當年打壓記者在學校採訪自由。

對此，柯志恩辦公室發言人孫玉霖表示，學校重要決策由校務會議決議，學務長只是校務會議成員之一，其他包括各級主管、教師、學生、職員等代表，要把校務會議決議說成柯志恩獨斷，若非刻意抹黑，就是對大學校務運作的無知。

孫玉霖說，民進黨指控柯志恩身為學務長竟管制媒體、箝制言論自由的說法，更是與事實完全不符。這是淡江大學2014年11月7日第72次校務會議的提案，提案人不是柯志恩，而是時任學生議會議長所提的臨時動議。

孫玉霖指出，提案理由則是當年學生會補選引發學生對校園安全的疑慮，因此學生議長建議學校對媒體適當管制。最後決議是由總務處，而非學務處研擬，反批綠營的政治操作是烏龍指控，且為了選舉，不擇手段公然說謊。（編輯：郭諭儒）1111107