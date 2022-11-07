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蔡適應成立安樂後援會 提市港再生4大政見

2022/11/7 17:16（11/7 17:26 更新）
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民進黨基隆市長參選人蔡適應（前）6日成立安樂後援會和應援團，提出4大政見主軸，盼帶領基隆持續前進。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月7日
民進黨基隆市長參選人蔡適應（前）6日成立安樂後援會和應援團，提出4大政見主軸，盼帶領基隆持續前進。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月7日
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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應昨天成立安樂後援會和應援團，提出大基隆歷史場景2.0計畫、市港再生標竿2.0計畫、基隆捷運和打造海洋城市4大政見主軸，要讓基隆向上提升。

蔡適應今天透過新聞稿表示，基隆市有歷史的深度，也有國際化的優勢，他提出大基隆歷史場景2.0計畫和市港再生標竿2.0計畫，除延續基隆市長林右昌政策方向，也讓基隆的歷史古蹟、場域、文化能夠記錄下來，透過基隆才有的文化資產，發展城市觀光和景觀，市港再生才能在此基礎上持續推動，目前東岸和西岸的城市發展已見雛形，他要讓基隆成為國際化的都市。

蔡適應說，一個國際化的首都生活圈，必然有銜接空港和海港的捷運，基隆就是台灣最重要的海港，他說服中央主導興建基隆捷運，未來隨著「大眾運輸導向發展」（TOD）的開發計畫，基隆河谷廊帶的產業能為基隆引進更多企業進駐。

蔡適應表示，最後隨著國門重新開放，明年基隆的郵輪產業和觀光業會再次蓬勃，他會努力讓基隆海洋城市的印象深深刻印在每位旅客心中，他的4大政見主軸會讓基隆向上提升，非常感謝支持他的市民，他會努力帶領基隆持續前進。（編輯：唐聲揚）1111107

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