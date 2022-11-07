更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情1/300
首頁 / 政治

雲林縣長政見會 林佳瑜發言讓手語老師滿頭大汗

2022/11/7 21:26（11/7 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
手語老師黃聖芬（圖）擔任手語翻譯有25年，她7日表示，無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜的政見發表並非她遇到最難的翻譯，曾遇過更高難度的吟詩、跳舞翻譯場合，所以講故事的政見發表還可以接受。中央社記者姜宜菁攝 111年11月7日
手語老師黃聖芬（圖）擔任手語翻譯有25年，她7日表示，無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜的政見發表並非她遇到最難的翻譯，曾遇過更高難度的吟詩、跳舞翻譯場合，所以講故事的政見發表還可以接受。中央社記者姜宜菁攝 111年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國、無黨籍參選人林佳瑜和拚連任的雲林縣長張麗善今天參加縣長參選人政見發表會錄影，其中林佳瑜跳躍式的思考與發言，讓手語老師翻譯完滿頭大汗。

林佳瑜是執業牙醫師，此次第3次參與雲林縣長選舉，他在政見發表會前接受媒體聯訪表示，想講什麼就講什麼，如果上台後還記得的話，會針對國家民防部分提出政見。

林佳瑜甫發言即舉例1989年（民國78年）上映的愛情喜劇片「當哈利碰上莎莉」故事，20分鐘發言數次轉移焦點，從生肖、五行、民防談到量子糾纏和基因工程。

林佳瑜侃侃而談，欲罷不能，20分鐘的發言時間到仍未停，經主辦單位消音才結束發言。

此時同步手語翻譯的老師黃聖芬馬上擦汗，她在會後接受訪問表示，林佳瑜的邏輯思考新穎、發言也非常跳躍，雖然無法完全聽懂意思，但盡力理解並逐字翻譯，翻譯完已滿頭大汗，20分鐘結束後有鬆一口氣的感覺。

黃聖芬擔任手語翻譯有25年，她表示，林佳瑜的政見發表並非她遇到最難的翻譯，曾遇過更高難度的吟詩、跳舞翻譯場合，所以講故事的政見發表還可以接受。（編輯：黃世雅）1111107

林佳瑜
雲林縣長3名參選人 唯獨林佳瑜未設競選總部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
盧秀燕穿中信兄弟隊球衣跑行程 盼再拿下總冠軍