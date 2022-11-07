雲林縣長政見會 林佳瑜發言讓手語老師滿頭大汗

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手語老師黃聖芬（圖）擔任手語翻譯有25年，她7日表示，無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜的政見發表並非她遇到最難的翻譯，曾遇過更高難度的吟詩、跳舞翻譯場合，所以講故事的政見發表還可以接受。中央社記者姜宜菁攝 111年11月7日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國、無黨籍參選人林佳瑜和拚連任的雲林縣長張麗善今天參加縣長參選人政見發表會錄影，其中林佳瑜跳躍式的思考與發言，讓手語老師翻譯完滿頭大汗。

林佳瑜是執業牙醫師，此次第3次參與雲林縣長選舉，他在政見發表會前接受媒體聯訪表示，想講什麼就講什麼，如果上台後還記得的話，會針對國家民防部分提出政見。

林佳瑜甫發言即舉例1989年（民國78年）上映的愛情喜劇片「當哈利碰上莎莉」故事，20分鐘發言數次轉移焦點，從生肖、五行、民防談到量子糾纏和基因工程。

林佳瑜侃侃而談，欲罷不能，20分鐘的發言時間到仍未停，經主辦單位消音才結束發言。

此時同步手語翻譯的老師黃聖芬馬上擦汗，她在會後接受訪問表示，林佳瑜的邏輯思考新穎、發言也非常跳躍，雖然無法完全聽懂意思，但盡力理解並逐字翻譯，翻譯完已滿頭大汗，20分鐘結束後有鬆一口氣的感覺。

黃聖芬擔任手語翻譯有25年，她表示，林佳瑜的政見發表並非她遇到最難的翻譯，曾遇過更高難度的吟詩、跳舞翻譯場合，所以講故事的政見發表還可以接受。（編輯：黃世雅）1111107