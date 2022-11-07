外交部：立陶宛駐台貿易代表處正式掛牌運作

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）立陶宛貿易代表處今天正式揭牌運作，外交部指派歐洲司長姚金祥前往向立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）致意，表達祝賀並盼積極深化台立友好關係。

外交部表示，已將立陶宛駐台代表處相關資訊公布在外交部全球資訊網站。

外交部發布新聞稿指出，立陶宛經創部長雅莫內特 （Aušrinė Armonaitė）是在今天出席台灣駐立陶宛代表處舉辦的「台立合作成果發表酒會」時，宣布立陶宛貿易代表處（Lithuanian Trade Representative Office）今天在台灣正式揭牌運作，台立的友好合作關係展開新頁。

外交部表示，駐處的成果發表酒會中也宣布，中東歐基金首件對立陶宛投資案，立陶宛相關農產品輸台，以及台立半導體等關鍵產業合作等雙邊合作具體成果。國發會主委龔明鑫、經濟部政務次長陳正祺等人以預錄致詞方式祝賀。

外交部表示，駐處酒會出席者除雅莫內特，另包括立陶宛外交部與農業部次長、立國國會副議長與友台小組主席、商界領袖、主流媒體共數十位貴賓。

外交部表示，台灣及立陶宛同為在最前線對抗威權主義的密切夥伴，不僅共享民主自由等價值，也共同面對疫後復甦及俄烏戰爭帶來的各項挑戰，台立兩國此際攜手向前，彰顯民主夥伴相互扶持，為全球民主陣營打造堅實韌性的供應鏈。

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立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）今年7月曾向立陶宛媒體表示，立陶宛決定在9月12日開設駐台灣辦事處，但當時未舉辦揭牌儀式。

外交部今年9月表示，盧思融已向外交部申請核發外交官員證，在盧思融抵台履新後，立陶宛政府駐台機構基本上已可視為開始運作，但要等軟硬體籌備工作告一段落，才會決定後續是否辦理揭牌儀式。（編輯：謝佳珍）1111107