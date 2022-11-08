高雄政見會12日舉行 陳其邁：會利用時間準備

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爭取連任的高雄市長陳其邁（右2）8日一早與民進黨市議員參選人在苓雅區路口拜票，向往來的市民鞠躬、揮手致意。（陳其邁競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市長選舉公辦電視政見發表會將於12日舉行，爭取連任的市長陳其邁說，會利用時間複習準備政見會，但仍市政優先，並在市政工作之餘，還要把握時間多跟選民接觸。

陳其邁今天一早與民進黨市議員參選人在苓雅區中正、民族路口拜票，向往來人群鞠躬、揮手致意。陳其邁接受媒體聯訪時說，希望把握最後10多天時間，全力衝刺，希望市民能夠支持，再給他4年的機會，他會繼續往前衝。

被問到如何拉攏婦女票？陳其邁說，很多婦女照顧政策都已在做，包括保母補助、平價教保服務、產檢交通補助、坐月子服務等，希望能夠減輕婦女負擔，同時市府也成立性平辦公室，落實性別平權。

對於12日將舉行的政見會，陳其邁說，還是市政行程優先，因為市政是每天都要做的事，此外，也要把握時間多跟選民接觸，同時再利用時間準備政見會。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者投票規範，陳其邁說，希望全國能有一致性規定，不過投票是選務機關事務，應該由中選會跟地方選舉委員會去制定一個一致性規定，這樣比較好。（編輯：郭諭儒）1111108