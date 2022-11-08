柯志恩指槍枝氾濫 高市府駁斥

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右2）8日表示，高雄槍枝氾濫問題一向為人詬病，也是市民對治安很大的疑慮，基層警察很辛苦，市府應設法解決問題。（柯志恩競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄大寮區今天清晨發生槍擊案，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，高雄槍枝氾濫問題，應設法解決。高市府回應，今年六都槍擊案最多是新北市，高雄是最低，柯志恩所說並非事實。

柯志恩今天上午到鳳山區鳳農市場拜票，對於大寮區槍擊案，她接受媒體聯訪時說，高雄槍枝氾濫問題一向為人詬病，也是市民對治安很大的疑慮，基層警察很辛苦，但市府應該設法解決這個問題，消除大家的疑慮。

爭取連任的高雄市長陳其邁上午到苓雅區三和市場拜票，並接受媒體聯訪表示，警察局長林炎田清晨就有向他報告此事，警方也已掌握特定人車，全力緝凶中，他指示警方務必最短時間破案，緝捕凶嫌到案，並第一時間對外說明。

針對柯志恩批高雄槍枝氾濫，高市府回應表示，今年六都槍擊案最多是新北市，高雄是最低，柯志恩所說並非事實，市府也持續積極加強查緝槍枝中。

此外，高雄市長選舉公辦電視政見發表會將於12日舉行，柯志恩接受媒體聯訪時說，自己常走入街巷，接觸各行各業，會將這些化為政見，並提出高雄未來願景及解決方法。

柯志恩月初在新北市長侯友宜陪同下，到三民區天天新黃昏市場拜票，陳其邁昨天也到同個市場拜票，柯志恩說，大家都該多傾聽攤販聲音，歡迎陳其邁加入行列，但她拜完票後的地方，陳其邁就會跟著出現，「我走哪裡，他就跟著到哪裡」。

柯志恩也提到陳其邁婦女政策強調提供相關補助，而她則將從法治層面給婦女更多保障，包括強化現有的性別辦公室人力及預算，更加落實性別平等，並關注彈性工時問題，及婦女產假、生理假等保障，避免職場性別歧視及性騷擾等。（編輯：郭諭儒）1111108