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外界關切選前是否辭立委 蔡其昌：有自己節奏步調

2022/11/8 12:18（11/8 13:16 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（右2）8日上午前往霧峰區路口拜票後，接著前往大里區塗城市場拜訪攤商，尋求支持。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月8日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（右2）8日上午前往霧峰區路口拜票後，接著前往大里區塗城市場拜訪攤商，尋求支持。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月8日
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（中央社記者蘇木春台中8日電）選戰進入倒數18天，對於媒體提問選前是否辭立委，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，每一名候選人有自己選戰的節奏和步調，而他的節奏和步調就是贏得勝利、翻轉台中。

蔡其昌今天持續「全面開站」行程，他與民進黨立委林靜儀、何欣純、邱議瑩、林楚茵等人，以及台中市議員李天生、林德宇與市議員參選人張芬郁，在霧峰區四德路口向路過的民眾拜票，隨後前往大里區塗城市場拜訪攤商。

媒體提問未來是否辭任立委，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，每一個候選人有自己選戰的節奏和步調，而他的節奏和步調就是贏得勝利、翻轉台中，他尊重每一個人的步調。

至於蔡其昌日前舉辦造勢晚會，總統蔡英文站台時表示，蔡其昌的民調越來越高已接近黃金交叉，媒體詢問目前民調的看法。他表示，他一直以來都很有信心，都按照自己的節奏，從他提名到現在已經演講超過800場，掃遍大街小巷與菜市場、站路口。

蔡其昌說，民調當然會持續往上拉，因為越來越多市民感受到他的認真與誠意，很有信心最後會黃金交叉，贏得這場選戰。（編輯：卞金峰）1111108

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