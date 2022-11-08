到高雄輔選掃街 陳建仁：陳其邁表現令人光榮

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前副總統陳建仁（前右3）8日下午陪同多名高雄市議員參選人車隊遊行，陳建仁說，高雄在市長陳其邁打拚下，各項發展愈來愈好，讓他深感光榮。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）前副總統陳建仁今天陪同多名高雄市議員參選人車隊遊行，陳建仁說，高雄在市長陳其邁打拚下，發展愈來愈好，盼市民支持陳其邁連任，也讓民進黨在議會過半，並為18歲公民權投下同意票。

陳建仁今天下午到高雄陪湧言會市議員參選人黃秋媖、黃文益、李雅慧、黃雍琇、江瑞鴻、張漢忠、林志誠等人車隊掃街拜票，並在出發前舉行記者會，替參選人宣傳助講。

陳建仁在記者會上致詞表示，很高興回到故鄉高雄，他在旗山出生，高雄在陳其邁打拚下，各項發展愈來愈好，包括台積電也來設廠，執政表現讓他深感光榮。

陳建仁說，希望市民支持陳其邁連任，同時陳其邁執政也要有議會支持，希望每個民進黨議員參選人都順利當選，讓民進黨在議會過半，協助市政愈做愈好。他也呼籲市民要為18歲公民權投下同意票，守護民主自由。

民進黨立委趙天麟接受媒體聯訪時說，陳建仁來高雄陪同掃街，可為民進黨高雄選將注入強心針，尤其這次南部選情不如北部熱，有些參選人在當選邊緣，很著急緊張，如果有重量級貴賓來陪伴助選，相信對選情會有很大幫助。

趙天麟並表示，今年高雄市議員選舉，民進黨提名36名，不分派系都很努力，也發揮團結精神，不論初選如何競爭，大選時仍不分彼此，一起力拚全數上壘。（編輯：謝雅竹）1111108