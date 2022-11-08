互相拉抬聲勢 蔣萬安、盧秀燕陸續到雲林輔選

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）拚連任的雲林縣長張麗善上月底與新北市長侯友宜「友善連線」，今天再預告明天帶台北市長參選人蔣萬安重遊其外婆故居，11日與台中市長參選人盧秀燕合體，互相拉抬聲勢。

張麗善今天到褒忠鄉參天府，向民眾報告褒忠鄉的重要建設與未來的擘畫。並預告蔣萬安和盧秀燕這週相繼將南下到雲林，為她輔選。

張麗善表示，蔣萬安的母親是雲林人，常與媽媽回娘家，擔任立委期間也對雲林相當關心，明天會回到雲林縣，參加虎尾建國一村丁棟開箱啟用並參觀其外婆的故居，同時為她加油打氣，她也預祝蔣萬安順利當選。

張麗善說，除了蔣萬安明天到訪雲林，盧秀燕、嘉義縣長參選人王育敏11日也會到雲林縣，為她輔選。

張麗善指出，盧秀燕是中部7縣市區域治理平台的領頭羊，在此次選舉之中，盧秀燕也是國民黨十全十美女力的重量級輔選員，她來雲林輔選，也會到其他縣市幫忙。

張麗善和盧秀燕、王育敏11日將到虎尾鎮天后宮，共同祈求國民黨所提名的10名女性縣市長高票當選。（編輯：郭諭儒）1111108