高雄綠營長期執政 柯志恩盼打破迷思讓市民生活更好

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）9日表示，高雄長期由民進黨執政，被認為是綠營鐵板一塊，但她希望能打破迷思，讓高雄能給更多人發揮空間，讓市民生活更好。（柯志恩競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市長選舉剩17天，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天說，高雄長期由民進黨執政，被認為是綠營鐵板一塊，但她希望能打破迷思，讓高雄能給更多人發揮空間，讓市民生活更好。

選舉進入倒數階段，柯志恩持續每天到各市場拜票、廟口開講；爭取連任的市長陳其邁也在近日展開路口拜票活動，明天更將正式請假，全力衝刺選舉。

柯志恩今天在三民區金獅湖市場拜票時，接受媒體聯訪表示，高雄長期由民進黨執政，大家都認為高雄是綠營鐵板一塊，但她希望大家打破這個迷思，高雄不是民進黨屬地，而是可以給更多人發揮空間，讓高雄人生活過得更好。

此外，對於高雄醫界也被認為是陳其邁票倉，柯志恩說，自己也拜訪過幾名醫界大老，對方都說醫界一人一票，醫生自主權很高，因此不管陳其邁成立多少後援會、公會，她還是一句話「支持陳其邁，票投柯志恩」。

被問到網路好感度在年輕族群中很高，柯志恩說，自己非常注重學生的聲音，也一本初衷幫年輕人發聲，選戰剩下最後幾週，不論陳其邁成立多少後援會，她都會勤跑基層，直接跟市民、年輕人對話，爭取支持。

國民黨今天下午將到高雄舉辦行動中常會，柯志恩說，前主席江啟臣時就有行動中常會，加強在地溝通；而這次行動中常會，高雄只是其中一站，透過這樣的方式，讓中常委了解高雄選情，也看看還有哪些地方須加強。

對於昨天大寮區槍擊案嫌犯落網，柯志恩說，感謝基層警察辛勞，但高雄槍枝問題仍讓人不安，也對治安有很大疑慮，須加以改善，讓人民更安心。

對此，陳其邁今天上午在美濃視察番茄農損時接受媒體聯訪表示，感謝警方展現高效率，快速破案，逮捕凶嫌，高雄市槍擊案今年是六都最低，警察一年來打擊犯罪、遏止黑槍，非常辛苦和用心，應多給鼓勵支持，不要打擊士氣。（編輯：陳仁華）1111109