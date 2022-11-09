10日請假拚選戰 陳其邁：已交代各局處「把家顧好」

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市長陳其邁10日將正式請假投入選戰，陳其邁今天表示，已交代局處首長要「把家顧好」，讓市政建設如常推動，同時也要做好選前各項治安工作，包括選舉暴力、查察賄選等。

高雄市長選舉剩下17天，陳其邁日前宣布10日將正式請假投入選戰，今天上午在美濃區視察番茄農損時接受媒體聯訪，再被媒體問及此事時說，10日正式請假，昨天市政會議已交代各局處首長要「把家顧好」，市政建設都要照計畫推動。

陳其邁並表示，同時市府也必須謹慎做好相關治安、交安等工作，此外，選舉前的各項維安、治安等，如選舉暴力及查察賄選等工作，也必須加緊推動。

此外，選舉進入最後衝刺階段，康裕成、簡煥宗、何權峰、邱俊憲、黃偵琳等多名民進黨高雄市議員參選人今天也聯合推出「邁邁醫師熊」玩偶，今天上午11時26分聯合在各服務處販售，每隻募款價新台幣1126元，售完為止。

由民進黨市議員參選人聯合推出的邁邁醫師熊，象徵陳其邁醫師市長的正面形象，邁邁醫師熊穿著襯衫西裝褲打領帶，並披著象徵醫師的白袍，白袍右手臂上繡有WHO的LOGO，左胸前口袋繡有綠色的邁字，鞋底還有「高雄2022」字樣。

今年高雄市議員選舉，民進黨力拚議會過半目標，今天多名市議員參選人聯合推出邁邁醫師熊，也希望結合陳其邁防疫期間優異表現，及與高「雄」同音的熊娃娃，呼籲市民堅定支持讓高雄進步的團隊，府會聯手帶領高雄起飛。（編輯：陳仁華）1111109