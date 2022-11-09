周春米推教育及體育政策 讓選手從小一路訓練無斷層

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民進黨屏東縣長參選人周春米（前左4）9日舉行記者會提出教育與體育政策，期盼建構全能及全齡教育，同時落實四級五區體育人才培育，透過運動達到全人健康。中央社記者李卉婷攝 111年11月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）選戰倒數17天，民進黨屏東縣長參選人周春米今天召開記者會，推出教育與體育政策，期盼建構全能及全齡教育，同時落實四級五區體育人才培育，讓選手從小學到大學一路訓練無斷層。

周春米會中指出，在中央地方齊心協力下，自2016年起，爭取逾新台幣10億元經費預算，協助屏東校園環境耐震補強，也在中央協助下完成9500台冷氣裝設與1萬8000台平板的使用。

周春米表示，確保孩子優質的教育環境，讓屏東學童有高品質教育，爭取了屏東160間老舊廁所、70所學校操場、20座風雨球場的整建，也促成操場跑道整建專案，讓學校運動場不用再苦等整修經費。

除校園硬體環境改善，周春米提及，努力促成恆春半島納入偏鄉加給補助，降低教師流動率，讓孩子享更穩定的教學品質；同時，也協助縣內全面開設國小課後照顧專班，提供有需要的家庭孩童的課後照顧。

周春米說，硬體部分將會持續學生安全又舒適的校園環境，軟體部分則要培植學童的自信心與學習面對挫折；同時提供幼兒教保的服務與終身教育課程，打造全能教育與全齡學習環境。

為厚植屏東體育人才，周春米認為透過運動達到全人健康的新策略；落實從四級五區體育人才培育政策，從小學、國中、高中到大學，優化留縣升學，讓選手一路訓練無斷層。（編輯：陳仁華）1111109