嘉義科學園區環評初審需改進 引發藍綠爭議

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國民黨嘉義縣長參選人王育敏（左2）9日與國民黨嘉義縣議會黨團共同舉行記者會，質疑民進黨從中央到地方，上下聯手一起炒短線，「政治考量」設置嘉義科學園區。（王育敏提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月9日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）國民黨嘉縣長參選人王育敏今天指，設置嘉義科學園區是「政治考量」，環評被打槍規劃未考慮負面影響。嘉縣長翁章梁表示，這只是初審會議環評委員提供改進建言，並非打槍。

環保署7日召開「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。會中環評委員就空氣汙染物的抵換方式、園區開發對承受水體的水質影響、強化進駐產業的廢棄物減量等規劃給予改進建言，並決議本案無須辦理二階環評。

王育敏今天與嘉義縣議會國民黨團議員共同召開記者會質疑民進黨從中央到地方，上下聯手一起炒短線，嘉義科學園區今年四月才成立籌備辦公室，民進黨中央居然就可以誓言在今年選舉年底就要通過環評，還已經開始招商。

王育敏指出，嘉義科學園區面積僅有88公頃，環評法中規定，園區開發面積達到100公頃者必須進入第二階段環評，面積怎麼這麼「恰好」不需要強制進入二階段環評。

王育敏強調，顯見民進黨的科學園區規劃完全是「政治考量」，甚至想透過規避嚴謹的環境評估快速闖關。然而現在卻連第一階段環評都被指出諸多基本規畫問題而打槍，民進黨急就章的潦草規劃，絲毫未考慮可能對嘉義縣土地帶來負面影響。

翁章梁回應表示，一個新的工業區開發案，從構想、設計、規劃到環境影響評估審查，沒有一個工業區是第一次環評初審就通過的，開發中的中埔鄉公館和水上鄉南靖產業園區也沒有第一次過關。環評委員都具有專業背景，獨立行使審查，初審時一定會先進行全面性檢視，並提出意見，嘉義科學園區初審時，相關單位都表示用水用電沒有問題。

翁章梁指出，南科管理局會針對委員提出的意見進行內容修正，符合委員會對環境影響的要求，明年1月31日南科管理局會再送審查，這些都是開發必經的程序。（編輯：郭諭儒）1111109