劉櫂豪質疑預備金不當使用 饒慶鈴陣營：誤導民眾

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪質疑台東縣長饒慶鈴預備金不當使用，如果在台東強震時用來幫助災民，能幫助更多台東人；饒慶鈴陣營回應，錯誤訊息誤導民眾。

劉櫂豪近日發文宣質疑饒慶鈴動用數百萬元預備金於選前印製縣民手冊並全面發放，是否浪費公帑；今天更進一步在臉書（Facebook）說，每一分錢都是民脂民膏，應該善用每筆經費，請台東民眾評斷。

劉櫂豪說，台東縣政府動用數百萬預備金印製縣民手冊，整冊114頁，有57頁的篇幅是饒慶鈴個人的形象宣傳，剩下一半是網路可查的聯繫電話及承辦業務，「這是否浪費公帑？」

他說，印製縣民手冊的數百萬元預備金如果被省下來，當今年9月台東發生強震時，用來幫助受災戶，是不是能幫助到更多台東人。

劉櫂豪表示，他當縣長會珍惜並善用每一筆公帑，絕不會亂花錢，更不會用預備金做個人選舉宣傳用，他會善用每一筆經費，照顧每個人，改善台東每個角落的環境，提升大家的生活。

饒慶鈴競選總部回應，根據預算法第64條規定，「第一預備金」使用是各機關在預算使用上如果有需要即可依規定動支；而災害的搶救則是以「災害準備金」支應，兩者並不衝突，請對手不要以錯誤訊息誤導民眾。

饒慶鈴競選總部總幹事陳德勝表示，預算法64條就已明文規定第一預備金使用情形：「各機關執行歲出分配預算遇經費有不足時，應報請上級主管機關核定，轉請中央主計機關備案，始得支用第一預備金，並由中央主計機關通知審計機關及中央財政主管機關。」面對各種天然災害，縣府則會使用「災害準備金」做緊急處置。

陳德勝反問，劉櫂豪曾任4年的副縣長，更擔任超過10年的立委，對於各種經費的分配和使用竟然還搞不清楚，顯然對基礎的縣政管理或是財政法規都很不足，幕僚團隊應該提供正確資訊讓社會大眾理解。

陳德勝呼籲對手，不要刻意炒作誤導民眾，這樣的作法並不會對台東選舉環境加分，只會帶來更多對立，不應為了選舉而扭曲抹黑。（編輯：陳仁華）1111110