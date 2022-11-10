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與陳其邁同時鳳山拜票 柯志恩：歡迎加入跑市場行列

2022/11/10 11:57（11/10 12:06 更新）
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國民黨高雄市長候選人柯志恩（前左）10日在鳳山區展開一系列拜票行程，上午先到鳳山第一市場掃街，與民眾互動。中央社記者曾以寧攝 111年11月10日
國民黨高雄市長候選人柯志恩（前左）10日在鳳山區展開一系列拜票行程，上午先到鳳山第一市場掃街，與民眾互動。中央社記者曾以寧攝 111年11月10日
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（中央社記者曾以寧高雄10日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天與高雄市長陳其邁，同時在鳳山不同市場拜票，柯志恩說市場是自己的日常，歡迎加入跑市場行列。對於網路選舉賭盤，柯志恩認是帶風向的作法。

柯志恩今天在鳳山區展開一系列拜票行程，上午到鳳山第一市場掃街拜票，並接受媒體聯訪，下午則規劃再到鳳西黃昏市場拜票。

今天掃街行程都是曾經拜票過的，媒體詢問考量。柯志恩說，鳳山是各行政區中人口數最多的，自己是個家庭主婦，從下高雄開始，常常週六、週日都會上菜市場，「市場是我的好朋友、是我的日常」，現在已經跑過一圈，覺得再跑是接觸人民的一個好機會，「沒有特別考量」。

高雄市長陳其邁今天開始請假全力跑選戰，媒體詢問柯志恩是否會調整步調應戰。柯志恩回應，「市長今天才跑選戰嗎」，並表示從自己下來高雄開始，陳其邁很多行程就融入非常多選舉元素，「所以對我個人而言，他是不是開始已經不是重點，重點是會照我們既定行程，往前走就對了。」

今天早上陳其邁與柯志恩正好分別在鳳山區不同市場拜票。柯志恩說，鳳山很大，市場是屬於大家的空間，「歡迎市長跟我們一起加入跑市場的行列」。

外傳台積電高雄設廠期程出現變化，媒體詢問柯志恩看法。柯志恩說，台積電是國際級大公司，在哪裡設廠或有所變化，會隨著公司產能或世界趨勢調整，歡迎台積電，但也尊重台積電對自己產業的規劃，覺得不要為了選舉，把國際性大公司的規劃、設廠，當成選舉上的語言或宣傳。

警方近日查獲有人透過境外IP在社群軟體上開選舉賭盤。對此柯志恩表示，不管是賭盤或不知道從哪裡來的民調，都是一種帶風向的作法，勤走基層才是驗證11月26日選票會有多少的證據，檢調單位對於地下賭盤、不當賭博的行為，也應採取明確作法。（編輯：陳仁華）1111110

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