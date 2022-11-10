更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情4/300
首頁 / 政治

蔡英文影片幫劉櫂豪催票 鼓勵台東子弟26日返鄉投票

2022/11/10 13:58（11/10 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣10日電）總統蔡英文透過影片幫台東縣長參選人劉櫂豪催票，總統細數劉櫂豪對台東交通貢獻，包括南迴鐵路電氣化、南迴公路拓寬及正在進行中的花東鐵路雙軌化，鼓勵年輕人26日返鄉投票。

總統在影片中表示，這幾年來，她是首位受劉櫂豪邀請走遍台東16個鄉鎮市的總統，因為劉櫂豪的努力，台東這幾年來的建設一一實現。

包含2019年南迴公路拓寬通車、2020年南迴鐵路電氣化通車、2021年EMU3000型新火車優先投入台東營運，以及台九線縱谷段拓寬正式動工，而攸關台東鐵路運能的花東鐵路全線雙軌化計畫正在進行中。

蔡總統以台灣隊長的身分期許台東鄉親讓劉櫂豪做台東隊長，肯定劉櫂豪努力為台東建設打拚與對台東的熱情，全國各地台東子弟11月26日返鄉投票，支持3號縣長候選人劉櫂豪，支持劉櫂豪，就是支持台東，讓台東的未來更好。

劉櫂豪透過新聞稿表示，蔡英文總統一直非常關切台東的建設發展，對台東的人文、自然景觀印象深刻，並且在總統府特地布置一間「公東室」用公東高工學生打造的桌椅來招待外賓。

去年釋迦危機，他特別跟蔡總統報告，總統也非常關切，要求中央機關全力來協助行銷；這幾年在蔡總統支持下，台東重大交通建設逐步開展，帶動台東進步。 （編輯：陳仁華）1111110

劉櫂豪
劉櫂豪質疑預備金不當使用 饒慶鈴陣營：誤導民眾 劉櫂豪推博物館家族政見 建立台東獨特文化
蔡英文
秘魯主流媒體關注台灣淨零訴求 刊張子敬專文 蘇貞昌：台灣不是柬埔寨 清剿犯罪到底
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
謝龍介批台南槍擊像無政府 黃偉哲：治安無選舉假期