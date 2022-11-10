蔡英文影片幫劉櫂豪催票 鼓勵台東子弟26日返鄉投票

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）總統蔡英文透過影片幫台東縣長參選人劉櫂豪催票，總統細數劉櫂豪對台東交通貢獻，包括南迴鐵路電氣化、南迴公路拓寬及正在進行中的花東鐵路雙軌化，鼓勵年輕人26日返鄉投票。

總統在影片中表示，這幾年來，她是首位受劉櫂豪邀請走遍台東16個鄉鎮市的總統，因為劉櫂豪的努力，台東這幾年來的建設一一實現。

包含2019年南迴公路拓寬通車、2020年南迴鐵路電氣化通車、2021年EMU3000型新火車優先投入台東營運，以及台九線縱谷段拓寬正式動工，而攸關台東鐵路運能的花東鐵路全線雙軌化計畫正在進行中。

蔡總統以台灣隊長的身分期許台東鄉親讓劉櫂豪做台東隊長，肯定劉櫂豪努力為台東建設打拚與對台東的熱情，全國各地台東子弟11月26日返鄉投票，支持3號縣長候選人劉櫂豪，支持劉櫂豪，就是支持台東，讓台東的未來更好。

劉櫂豪透過新聞稿表示，蔡英文總統一直非常關切台東的建設發展，對台東的人文、自然景觀印象深刻，並且在總統府特地布置一間「公東室」用公東高工學生打造的桌椅來招待外賓。

去年釋迦危機，他特別跟蔡總統報告，總統也非常關切，要求中央機關全力來協助行銷；這幾年在蔡總統支持下，台東重大交通建設逐步開展，帶動台東進步。 （編輯：陳仁華）1111110