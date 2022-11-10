徐定禎向賄選、奧步宣戰 率律師團成立抓鬼大隊

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天舉辦「反賄選、反奧步」記者會，宣布籌組查賄小組律師團成立「抓鬼大隊」，協助民眾檢舉賄選與選舉奧步，維護乾淨選風。

徐定禎今天會同競選總部發言人、苗栗縣議員曾玟學及律師團召開記者會，徐定禎表示，苗栗縣過去背負「買票縣」污名，作為苗栗縣長參選人，他要站出來維護這次選舉的公正性，委託律師後援會成立查賄小組律師團，向黑金、賄賂宣戰，確保選舉不受到任何非法因素干擾。

徐定禎說，買票的樁腳系統運作緊密，許多鄉親可能害怕舉報者的個資走漏而不敢檢舉，競選總部律師團將會協助鄉親進行舉報，讓鄉親免於恐懼，勇敢向黑金勢力說不。

徐定禎競選總部查賄小組律師團代表黃盈舜說明，未來律師團將會做鄉親的後盾，針對各鄉鎮民眾回報的賄選情資，協助釐清構成要件，甚至幫忙檢舉，保護人民權利、守護苗栗發展。

曾玟學表示，今年地方公職人員選舉，苗栗縣已遭查獲的賄選態樣，從現金買票到贈送茶葉、禮盒、蛋糕、沙拉油等。

另外，除了買票，地方勢力也使出奧步，例如競選總部委託派報社協助派發文宣，卻遭無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦陣營檢舉提告試圖阻撓發送，呼籲鍾東錦不要用訴訟恐嚇鄉親，還給苗栗正派、正向的選舉風氣。

對此，鍾東錦競選總部回應，徐定禎陣營派發的文宣雖有徐定禎簽名，但內容指涉的殺人、白手套和坤輿事件都不是事實，屬於不實文宣，已透過律師提出妨害名譽及意圖使人不當選等告訴，期望透過司法端正選風。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，反賄選、反奧步是鍾東錦早已宣示的事，如果真要抓鬼，民進黨才是真正內心有鬼，才會利用全黨之力，一再抹黑、污衊競選對手。（編輯：戴光育）1111110