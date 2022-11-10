蔡適應告發涉洗錢 謝國樑指黔驢技窮將反控誣告

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（中）10日下午在立法委員林楚茵（右）、律師潘兆偉（左）陪同下，前往基隆地檢署按鈴申告，認為國民黨基隆市長參選人謝國樑涉犯洗錢防制法，掏空德信證券新台幣1億元。中央社記者王朝鈺攝 111年11月10日

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天赴地檢署告發對手謝國樑涉犯洗錢防制法，掏空德信證券1億元，對此，謝國樑表示，蔡適應黔驢技窮想轉移焦點，明天會反控蔡適應誣告。

蔡適應下午在立法委員林楚茵和律師潘兆偉陪同下，前往基隆地檢署按鈴申告。蔡適應說，謝國樑對於德信證券掏空洗錢案說不清，今天希望透過法律程序釐清真相，呼籲謝國樑有錢可以在選戰大撒幣，不如儘速歸還侵占德信證券的新台幣1億餘元，不要等到法院判決，才心不甘情不願還錢。

蔡適應說，謝國樑提出的許多政見凸顯他是市政草包，因為謝國樑就是寄戶口在基隆，所以對市政不瞭解，透過公關公司寫的內容，沒辦法完整呈現基隆發展的真實情形提出不切實際的政見，另外，謝國樑就是靠抹黑達到自身的成就。

蔡適應表示，林楚茵等民進黨籍立法委員已針對此案點出很多問題，但謝國樑沒有清楚說明，只把問題越搞越糟糕，到現在沒有人知道謝國樑有多少間境外公司，謝國樑的作法就是只要不問就盡量不講，但這些都是謝國樑從擔任立委開始操作的金權遊戲。

林楚茵說，謝國樑無法清楚交代過去的私帳和公司帳，如果成為基隆市長，還有公庫、公司庫、個人金庫，這三者之間如何讓人相信，謝國樑不願回應的（部分）只好請司法調查。

立法委員江啟臣下午來到基隆，陪同謝國樑掃街拜票，謝國樑接受媒體聯訪表示，這件事大家已很清楚已是舊新聞，他提出的說明相當完整，蔡適應是黔驢技窮，想要轉移前立委黃國昌指控施壓國防部將土地賣給黑道的焦點，其次，蔡適應可能是想做相關文宣，才以按鈴申告作為理由，方便印製抹黑文宣使用。

謝國樑說，基隆地檢署不需要打臉台北地檢署，因為這些問題北檢已相當清楚，明天上午他會反控蔡適應誣告。（編輯：張銘坤）1111110