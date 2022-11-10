江聰淵成立山海新經濟顧問團 盼集思廣益推新產業

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天邀請產官學專家，成立「山海新經濟顧問團」，希望利用宜蘭獨特山海資源，推動探索教育，開創比宜蘭國際童玩藝術節規模更大的產業效應。

「山海新經濟顧問團成立大會」記者會今天在江聰淵溪北競選總部舉行，江聰淵邀請多名受邀成為顧問的產官學專家參與。

江聰淵致詞時表示，縣民最重視的經濟發展、就業環境與產業升級的解方，就是「山海新經濟」，由政府帶頭向前衝，提供產業支援、法令鬆綁、人才培育與獎勵措施，並結合宜蘭地貌多元的自然環境，提供足夠的體驗場域和設施、專業技能團隊，搭配醫療照顧機構與健康飲食產銷供應鏈，為宜蘭產業帶來發展、升級的新契機。

他說，希望透過這樣的推動，結合宜蘭有山、有海、有溪湖高山、平原山林的天然環境，未來將可發展各年齡層都能參與的探索活動，並在安全場域中，透過挑戰與探索活動，兼顧旅遊與鍛鍊，讓宜蘭的經濟找到新動能，開創一個比童玩節規模更大、效應更廣的產業經濟效應。（編輯：張銘坤）1111110