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盼縣市共好 盧秀燕、張麗善和王育敏合體造勢

2022/11/11 13:02
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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）國民黨籍台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善和嘉義縣長參選人王育敏今天到雲林縣虎尾鎮天后宮參拜，3人合體為選戰造勢，期盼發展大中部，「雲嘉連線、台中共好！」

張麗善、王育敏和盧秀燕今天到雲林縣虎尾鎮天后宮參拜，互相送伴手禮，預祝彼此高票當選，同時順著登記號次喊出「11OK」的口號，期盼發展大中部！雲嘉連線 台中共好！

張麗善致詞時表示，不論是在政務上或是此次選舉過程中，盧秀燕都願意無私地誇縣市相助，例如中部七縣市成立治理平台且運作順暢，讓很多跨縣市的治理問題得以溝通協調與解決，在教育、環保與經濟等多個領域也進行合作，共享資源，為中部所有鄉親創造加倍再加倍的福祉。

此外，張麗善讚美王育敏不只是在當立委時敢衝敢戰，帶領國民黨立院黨團強力監督政府，此次代表國民黨到艱困的嘉義縣參選縣長，從宣布參選到今天，每天勤跑基層，拋出改革嘉義縣政策，祝福王育敏翻轉嘉義成功。

盧秀燕說，自己是張麗善行銷雲林最好的見證人，因為每次到了某項農產品的產季，張麗善就會拜託幫忙行銷，最後期許雲林有場乾淨的選戰，對手不要抹黑，應拿出政績讓選民做選擇。

王育敏則提到，雲林和嘉義同樣是農業縣，然而在農民職業災害保險方面，雲林縣是全國投保率最高的縣市，因為張麗善願意編列經費幫農民繳保費、照顧農民。（編輯：郭諭儒）1111111

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