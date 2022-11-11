蔡其昌批空氣換新跳票 盧秀燕：空品不良日減少

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（中央社記者蘇木春台中11日電）今天台中地區空氣品質不佳，民進黨籍台中市長候選人蔡其昌今天再批，台中市長盧秀燕的「空氣換新」跳票；盧秀燕表示，過去空氣品質不良日1年近80天，現在僅20多天。

近日環境風場轉吹東風影響中南部空氣品質，台中地區今天上午起一片灰濛濛，下午多個空氣品質測站甚至亮起橘色燈號，呈現「對敏感族群不健康」等級。

蔡其昌今天與民進黨籍市議員李天生、林德宇及市議員參選人張芬郁等人，前往霧峰區霧峰市場掃街拜票。針對空污議題，蔡其昌表示，台中到了秋冬，空氣品質就像今天這樣的狀況，過去台中市的空氣品質是全台排名第11名，盧秀燕上任4年變成12名，過去她喊的「市長換人、空氣換新」已跳票、開了芭樂票。

蔡其昌說，盧秀燕並沒有認真改善空氣品質，他在中央爭取台中火力發電廠以氣換煤，用燃氣取代燃煤機組，盧秀燕卻不願發證照，在電動公車的汰換上，也遠不如前市長林佳龍時代的數量，更沒有其他具體作法。

針對空氣品質議題，盧秀燕今天在路口拜票接受媒體聯訪時表示，台中火力發電廠在她上任之前，一年燒1500萬噸煤炭，空污使市民健康造成傷害，在市府溝通與要求下，現在每年降為1200萬噸，對空氣品質改善有幫助。

盧秀燕說，市府推動藍天白雲計畫，例如增加iBike站、電動公車全台數量最多，過去空氣品質不良日1年大概有2個多月約70、80天，現在降到1年約20天左右，1年已改善4/5，她會繼續努力爭取連任，繼續加以改革，希望每一天都是好空氣。（編輯：謝雅竹）1111111