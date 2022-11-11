電視政見會背板「高雄」英文拼錯 選委會急更正

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會明天將登場，卻被發現會場背板上的高雄英文誤拼成「KAOHSING」，少了一個字母「U」。高市選委會今天已要求承辦廠商完成更正。

高雄市選舉委員會新聞稿回應，承辦廠商為辦好政見發表會，已連續現場籌備多日，市選委會今天到現場確認相關場佈，即發現廠商製作背板英文字拼字漏字，已要求廠商更正，並已於今天完成。

高市選委會指出，市長選舉公辦電視政見發表會將於明天下午2時在左營區蓮潭會館辦理；選務工作不謹是選務人員的用心，同時需要廠商的協力，將秉持戰戰兢兢態度做好選務工作，任何細節均審慎應對。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天前往勘查公辦政見發表會場地，卻發現會場背板上印有的高雄英文字「KAOHSING」，與正確拼法「KAOHSIUNG」相比，少了1個英文字母「U」。

柯志恩透過新聞稿表示，自己在競選期間，常因小口誤就被酸是「不熟高雄」，如今連公辦政見辯論會的背板卻把高雄拼錯，「如此誇張的錯誤恐怕才是真正對高雄不熟悉」，也顯示選委會的粗心與不用心，更凸顯高雄雙語教育重要性。（編輯：孫承武）1111111