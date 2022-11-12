蔡其昌大甲市場拜票 請託集中選票支持海線子弟

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民進黨台中市長候選人蔡其昌（右2）12日一早前往大甲市場掃街拜票，籲請攤商及鄉親集中選票支持自己的子弟，贏回台中、改變海線。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌今天一早前往大甲市場掃街拜票，出身海線的蔡其昌拜託攤商及鄉親，集中選票支持自己的子弟，讓最了解海線的蔡其昌，贏回台中、改變海線。

蔡其昌上午由台中市議員施志昌等人陪同，前往大甲第二公有市場掃街拜票，獲得鄉親朋友熱烈支持，沿途「凍蒜聲」不斷、還有許多民眾上前合照，看到許多熟悉的鄉親，蔡其昌說，感到十分溫暖。

對於近日台中市空氣品質嚴重不良，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，「市長換人，空氣換新」是台中市長盧秀燕講的，過去4年執政，台中空污改善排名從第11名掉到第12名，這幾天的空氣品質這麼差，市民朋友覺得昨天雙11節日，最熱銷的商品就是「谷關空氣瓶」，這就是台中人的悲哀。

蔡其昌指出，這是盧秀燕最大政見跳票，4年前開了一張芭樂票，如果亂開選舉支票，大家還要讓她連任，這是對民主最大的危機，只有選民透過選票教訓亂開支票的政治人物，台中市才會越來越好、越來越進步。

由於海線是蔡其昌的家鄉，到大甲市場拜票是否有回防意味，蔡其昌表示，都是按照既定行程，台中市菜市場大概只剩下2個還沒有前往拜票過，其他都已經掃街過，有一部分也會麻煩太太第二輪再前往拜票一次，他都是一步一腳印，走遍台中每個菜市場，按照自己的進度很誠懇的跟市民朋友拜託，表達對城市的願景，期待能夠改變台中。（編輯：卞金峰）1111112