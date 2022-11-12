竹縣議長張鎮榮競總成立 朱立倫韓國瑜站台力挺
2022/11/12 13:27
（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）新竹縣議會議長張鎮榮今天在新豐鄉成立競選總部，中國國民黨主席朱立倫、爭取連任的新竹縣長楊文科及前高雄市長韓國瑜先後站台，稱讚張鎮榮會做人、做事，懇請鄉親支持。
朱立倫表示，新竹縣近年成長快速，吸引許多高科技廠進駐，證明楊文科會做事，而楊文科過去4年能做得好，是張鎮榮團結帶領議會，為縣民福祉堅持對的事。
楊文科說，新豐近年有很好發展，張鎮榮功不可沒，人緣好、會做事，不分黨派合作，讓新豐持續成長。張鎮榮擔任議員期間提出政見，包括長期照顧2.0等全達成；他以拚經濟、重文教、享福利、樂安居為施政主軸，聰明營養午餐等政策都獲張鎮榮支持，154項政見實施142項。
韓國瑜表示，新竹縣近年表現可用「刮目相看」形容，在楊文科、張鎮榮府會合作下蓬勃發展，懇請鄉親集中選票支持張鎮榮。
張鎮榮說，他在議員任內務實完成對鄉親的承諾，帶領服務團隊爭取及推動地方建設，努力讓新豐成為最幸福鄉鎮，未來4年會持續和楊文科一起全力以赴，完善各項福利政策，完成樂齡宜居科技新都會目標。（編輯：李明宗）1111112
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