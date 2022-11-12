新住民力挺 劉櫂豪：台東是多元色彩

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天成立新住民後援會，他允諾要給新住民一個家，讓台東成為每個人的家，台東有多元色彩，不是單一顏色。

新住民第二代小朋友在成立會場表演媽媽母國的歌舞，媽媽們則各自分享來自家鄉的小吃，預祝劉櫂豪高票當選。

劉櫂豪表示，台東新住民約5000多人，但目前台東縣政府對於新住民沒有完整的扶助政策，讓他們常感到孤立。新住民朋友沒有常設的公共聚會空間，遇到生活上的問題，也常面臨孤立無援的困境，或是沒有安心扶助的窗口。台東縣府也沒有尊重新住民文化的心態，每年舉行聯合移民節活動，讓來自不同國家的新住民們感到不受重視。

劉櫂豪強調，要讓台東做每個人的家，他當選縣長將設置新住民之家，讓來自各國的朋友有公共集會、社交、共享及互助的場域，同時也能提供展售攤位及文化展演的空間。並且將設立新住民扶助中心，提供關於婚姻、重大傷病、身後、海外親友聯繫等相關扶助，並培育新住民擔任社服員，做好安心扶助。

劉櫂豪說，他尊重新住民朋友各國不同的文化習俗，鼓勵新住民團體舉辦自己的文化節慶，例如越南中秋節、印尼齋戒月、泰國潑水節及菲律賓聖誕節的活動等，讓台東看得到新住民的文化自信，互相尊重，打造成為族群互相融合的大家庭，「台東是多元色彩，不是只有單一顏色」。

民進黨中央黨部婦女部主任許嘉恬致詞表示，看到劉櫂豪認真籌辦新住民活動，劉櫂豪就是讓台東更好的最佳人選，劉櫂豪給新住民一個家，不只是建築上的家，更是以政策、培育、活動方面，讓大家覺得台東是家，拜託大家縣長一定要支持3號劉櫂豪。

台東縣外籍配偶協會理事長許燕輝表示，台東的新住民需要一個公家提供的空間，讓新住民可以聚集、解決問題、討論事情，外縣市如屏東、桃園都有這樣的地方，很感謝劉櫂豪長期以來的重視，期待劉櫂豪當選縣長，能給台東新住民一個家。

外配協會總幹事阮玉水則表示，劉櫂豪造好新台東基地非常舒適，「豪哥」非常了解新住民，相信「豪哥」當選縣長後一定會以公部門的力量給新住民一個友善舒服的空間，讓台東成為大家的家。（編輯：郭諭儒）1111112