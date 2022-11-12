劉建國合體蘇治芬 市場拜票尋求支持

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選舉進入倒數階段，民進黨雲林縣長參選人劉建國（前右）12日率領黨籍各參選人到虎尾傳統市場掃街拜票，衝刺選情、尋求選民支持。中央社記者姜宜菁攝 111年11月12日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天與立委蘇治芬合體，2人化身「母雞」，率領黨籍各參選人到虎尾鎮市場掃街拜票，做最後衝刺，彼此拉抬聲勢，尋求選民支持。

蘇治芬與劉建國今天在虎尾鎮的傳統市場合體拜票，爭取民眾支持，也希望拉抬鄉鎮市長及縣議員、代表參選人聲勢。

蘇治芬表示，民進黨開始最後衝刺，劉建國民調急起直追，懇託選民支持，大家選票集中。

劉建國說，人民對於雲林縣近4年的進步與否感受在心中，現任縣長很多政策沒有兌現，26日投票日就是檢驗的日子，他有信心贏得勝選，帶領縣民打造一個新未來。

劉建國除了早上到市場拜票，下午則回到斗六市區徒步掃街，晚間6時30分參與民進黨麥寮鄉長參選人許忠富麥寮百工百業相挺大會。晚間8時30分再到斗六夜市掃街，不放過任何選民的手，希望將選民的支持化成選票。（編輯：郭諭儒）1111112