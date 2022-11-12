更多編輯台推薦新聞：
陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌
運動

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌

彭斯回憶錄「願上帝助我」 回顧國會大廈暴動始末
國際

彭斯回憶錄「願上帝助我」 回顧國會大廈暴動始末

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人
運動

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情
首頁 / 政治

劉建國合體蘇治芬 市場拜票尋求支持

2022/11/12 16:30（11/12 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
選舉進入倒數階段，民進黨雲林縣長參選人劉建國（前右）12日率領黨籍各參選人到虎尾傳統市場掃街拜票，衝刺選情、尋求選民支持。中央社記者姜宜菁攝 111年11月12日
選舉進入倒數階段，民進黨雲林縣長參選人劉建國（前右）12日率領黨籍各參選人到虎尾傳統市場掃街拜票，衝刺選情、尋求選民支持。中央社記者姜宜菁攝 111年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天與立委蘇治芬合體，2人化身「母雞」，率領黨籍各參選人到虎尾鎮市場掃街拜票，做最後衝刺，彼此拉抬聲勢，尋求選民支持。

蘇治芬與劉建國今天在虎尾鎮的傳統市場合體拜票，爭取民眾支持，也希望拉抬鄉鎮市長及縣議員、代表參選人聲勢。

蘇治芬表示，民進黨開始最後衝刺，劉建國民調急起直追，懇託選民支持，大家選票集中。

劉建國說，人民對於雲林縣近4年的進步與否感受在心中，現任縣長很多政策沒有兌現，26日投票日就是檢驗的日子，他有信心贏得勝選，帶領縣民打造一個新未來。

劉建國除了早上到市場拜票，下午則回到斗六市區徒步掃街，晚間6時30分參與民進黨麥寮鄉長參選人許忠富麥寮百工百業相挺大會。晚間8時30分再到斗六夜市掃街，不放過任何選民的手，希望將選民的支持化成選票。（編輯：郭諭儒）1111112

劉建國
劉建國質疑住處違法 張麗善團隊秀地籍資料回擊 廣告涉抹黑未署名 民進黨雲林縣黨部報警促下架
蘇治芬
布局外銷日本 非疫點小果番茄示範溫室將擴大 劉建國造勢晚會 總統：團結贏回雲林
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀